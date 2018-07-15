Гармонисты из Узбекистана поборолись за звание лучших в Новосибирске

В этом году фестиваль посвящен 70-летию со дня рождения создателя передачи "Играй, гармонь!" Геннадия Заволокина.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Музыканты из Узбекистана поборолись за звание лучших на V Международном фестивале "Играй, гармонь!" имени Геннадия Заволокина в Новосибирске.

Всего в столицу Сибири приехали свыше 1300 участников из 65 регионов России, а также из Израиля, Беларуси и Кубы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году фестиваль посвящен 70-летию со дня рождения создателя передачи "Играй, гармонь!" Геннадия Заволокина.

В рамках фестиваля в Ордынском районе области открыли памятник российской гармони.

Финальным аккордом форума станет гала-концерт.