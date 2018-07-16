Вокалисты из Узбекистана попробуют свои силы на конкурсе Елены Образцовой

Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой соберет в Санкт-Петербурге более 180 юных талантов из 14 стран мира.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Представители Узбекистана поучаствуют в VII Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, который пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 21 июля.

Состязания соберут более 180 юных талантов из 14 стран мира.

"На конкурс приедут начинающие вокалисты из России, Эстонии, США, Нидерландов, Израиля, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана. Расширилась и география участников – впервые будут представлены Германия, Греция и Великобритания. Традиционно форум открывает юные таланты из разных регионов России. В этом году впервые выступят начинающие певцы из Якутска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Республики Мордовия", - отмечают организаторы.

В жюри конкурса войдут народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе (Грузия), народная артистка России и Украины Лариса Гергиева (Россия), народная артистка РСФСР Галина Писаренко (Россия), Петер Дворски (Словакия), Бруно Пратико (Италия), профессор Литовской Академии музыки, народная артистка Литовской Республики Ирена Милькявичюте (Литва), Ханс Йоахим Фрай (Австрия).

Торжественное открытие конкурса и гала-концерт лауреатов прошлых лет, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Зары Долухановой, пройдет 16 июля в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Конкурс, который проводится в трех возрастных группах: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет, пройдет в два тура. Объявление результатов и торжественное закрытие состоятся 21 июля.

Международный конкурс юных вокалистов учредила в 2006 году певица Елена Образцова. За годы проведения конкурса в нем поучаствовали более 600 детей из России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди его лауреатов – обладательница Гран-при первого конкурса, звезда оперной сцены, знаменитая барочная певица Юлия Лежнева. Победитель четвертого конкурса контртенор Юрий Юшкевич продолжает обучение в Берлинском институте культуры и активно выступает на лучших российских и зарубежных сценах.