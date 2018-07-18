Посольство представит культурное наследие Узбекистана на экспозиции в Москве

Несколько десятков томов, посвященных культурному наследию республики, будут выставлены для всеобщего обозрения в здании Посольства Узбекистана в Москве, постоянно действующую экспозицию планируется открыть в середине сентября.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В рамках сохранения и популяризации культурного наследия Узбекистана дипломатическая миссия республики намерена организовать осенью этого года большую научно-практическую конференцию, а также открыть постоянно действующую экспозицию. Об этом на брифинге в Москве сообщил чрезвычайный и полномочный посол республики Бахром Ашрафханов.

По его словам, эта площадка станет логическим продолжением прошедшего в начале июня в Санкт-Петербурге большого форума "Культурное наследие Узбекистана".

"Еще в Северной столице у нас возникла идея, а почему бы не собрать такую постоянную экспозицию в Москве, чтобы люди могли прийти и познакомиться с теми объектами, которые существуют и на территории самого Узбекистана, а также в музеях по всему миру. Помимо представленных 15 томов, посвященных эпиграфике, к осени планируется презентовать еще пять книг. Например, отдельный том будет посвящен искусству ковроткачества и тем образцам этого ремесла, которые разбросаны по всему миру и хранятся в различных музеях. Также отдельно будут изданы тома о коллекциях конкретных музеев, например, этнографического музея в Санкт-Петербурге, или Музея Востока в Москве", — рассказал Бахром Ашрафханов.

Посол добавил, что в настоящее время решается вопрос о размещении постоянно действующей экспозиции и формате проведения конференции.

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"Это уникальный медийный проект, призванный собрать воедино все богатство узбекской культуры и открыть его не только для специалистов — историков и искусствоведов, но и для простых людей, интересующихся Востоком и желающих больше узнать об Узбекистане", — заключил глава дипмисии.

Проект "Культурное наследие Узбекистана" был запущен около двух лет назад как серия книг-альбомов, рассказывающих об уникальных объектах на территории республики, о ремеслах и традициях, а также о многочисленных надписях, сохранившихся на стенах мечетей и мавзолеев. В перспективе проект будет дополнен новыми томами, посвященными коллекциям зарубежных музеев.