Историки России и Узбекистана собрались в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В представительстве Россотрудничества состоялось очередное заседание Общественного форума историков России и Узбекистана.
На заседании обсудили битву на Курской дуге, длившуюся 49 дней, с победоносного дня которой прошло 75 лет. При освещении этого события были использованы материалы электронной выставки "Курская дуга", предоставленной московским Центральным музеем Великой Отечественной войны.
В своем выступлении руководитель Представительства Россотрудничества Виктор Шулика сказал, что за этот период были проведены две научные конференции: "Россия и Узбекистан: исторический опыт модернизации в процессе взаимодействия и диалога цивилизаций" и "Россия и Узбекистан: вехи истории", проведено более 40 мероприятий, посвященных историческим датам России и Узбекистана, а также опубликовано более 80 статей, раскрывающих эту тематику.