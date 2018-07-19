Историки России и Узбекистана собрались в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В представительстве Россотрудничества состоялось очередное заседание Общественного форума историков России и Узбекистана.

На заседании обсудили битву на Курской дуге, длившуюся 49 дней, с победоносного дня которой прошло 75 лет. При освещении этого события были использованы материалы электронной выставки "Курская дуга", предоставленной московским Центральным музеем Великой Отечественной войны.

© РЦНК Заседание Общественного форума историков России и Узбекистана в РЦНК в Ташкенте

В своем выступлении руководитель Представительства Россотрудничества Виктор Шулика сказал, что за этот период были проведены две научные конференции: "Россия и Узбекистан: исторический опыт модернизации в процессе взаимодействия и диалога цивилизаций" и "Россия и Узбекистан: вехи истории", проведено более 40 мероприятий, посвященных историческим датам России и Узбекистана, а также опубликовано более 80 статей, раскрывающих эту тематику.

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В заседании приняли участие ведущие историки Института истории Академии наук Узбекистана, Национального университета Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Ташкентского педагогического государственного университета им. Низами, а также представители общественных организаций и средств массовой информации (Ташкентское объединение преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ), Русский культурный центр Узбекистана, музей С. Есенина, журнал "Звезда Востока" и др).