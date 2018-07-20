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Мозаика в Ташкенте

Обратно к красоте: в Ташкенте восстановят закрашенную мозаику

Tashkent Retrospective
Культура
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Такую инициативу выдвинул Общественный совет при хокимияте столицы совместно с компанией Parkent Plaza.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте начали восстанавливать мозаику на доме 17 в 11-м квартале Юнусабад, сообщает Общественный совет хокимията на странице в Facebook.

Общественный совет при хокимияте Ташкента начинает работы по исправлению и восстановлению закрашенной мозаики совместно с командой Parkent Plaza
© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента начинает работы по исправлению и восстановлению закрашенной мозаики совместно с командой Parkent Plaza

Инициативу выдвинул совет совместно с компанией Parkent Plaza, ранее мозаику закрасили по решению местного товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ).

О ситуации сообщила в Facebook группа Tashkent Retrospective. Общественники назвали мозаику "историей, которую безжалостно замазывают краской".

"Сегодня уже установили леса и начали очистку панно. Завтра пройдет консультация с Мариной Ростиславовной Бородиной, академиком и специалистом по реставрации. Через 10 дней жители Ташкента увидят мозаику в первозданном виде. Благодарим всех неравнодушных к истории и облику города", - говорится в сообщении.

Мозаичные панно на многоэтажках в Ташкенте считаются одной из самых ярких архитектурных особенностей города. Начали традицию художники Петр  и Николай Жарские, которые занимались восстановлением столицы после землетрясения 1966 года.

Теги:
Строительные материалы, Архитектура, Хокимият Ташкента



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