Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого

В музей приезжала замминистра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения полотна.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. У картины художника Александра Шевченко "Баба с ведрами" отслоилось 60 процентов краски. Об этом сообщил активист Мурат Сарсенов на своей странице в Facebook

Напомним, полотно пострадало в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого из-за сработавшей системы пожаротушения.

Накануне в музей приезжала заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения произведения искусства.

"По словам Мариники Маратовны (прим. ред.: искусствовед Мариника Бабаназарова), до 60% процентов краски отошло. Грунт на месте, но картина в удручающем состоянии", - пишет активист.

Ссылаясь на Акилову, Сарсенов добавил, что восстановлением картины будут заниматься иностранные реставраторы.

Ранее администрация музея заявляла, что ведет переговоры по привлечению высококлассных специалистов для реставрации экспоната.

© Каракалпакский государственный музей искусств им. И. В. Савицкого Картина "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко

Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами" — одно из знаковых полотен в коллекции нукусского музея. Стоимость работы, по оценкам некоторых специалистов, может достигать полутора миллионов долларов.