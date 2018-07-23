Заслуженный артист Узбекистана Рахматтулаев выступит в Москве

Концерт состоится 29 июля в концертном зале аквамарин, певец представит свою сольную программу "Soginsch fasli".

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В концертном зале "Аквамарин"29 июля выступит Улугбек Рахматтулаев, сообщили в Instagram организаторы.

"Друзья, приглашаем всех на концерт Улугбека Рахматуллаева. Когда: воскресенье, 29 июля 2018 года в 20:00. Где: Москва, улица Мельникова, 7", - уточняется в сообщении.

На мероприятии ожидается более 1000 зрителей.

Улугбек Рахматуллаев – заслуженный артист Узбекистана, эстрадный певец, обладатель премий Nihol, E'ltrof, M&TVA-2007 в номинациях "Лучший певец года" и "Лучший клип года".

Кроме того, он озвучивал персонажа льва Алекса в узбекском дубляже известного мультфильма "Мадагаскар-2".

У Рахматуллаева вышло три альбома – "Не люби" (2006), "Ты ушла" (2008), "Бабочка" (2010).

Среди самых известных композиций исполнителя на русском языке – "Яблоко любви", "Ты рядом", "Не повезло в любви", "Скучаю", "Отец", "Душа больна", "Голуби" и другие.