Сабантуй объединяет: как представили Узбекистан на празднике плуга в Москве

Корреспондент Sputnik прогулялся по Улице добрых соседей на московском Сабантуе и заглянул в шатер Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik, Лев Рыжков. На московском международном фестивале "Сабантуй-2018" узбекский шатер был установлен на Улице добрых соседей. Корреспондент Sputnik побывал на празднике и понял, что соседей мало не бывает.

Все континенты и рекордный чак-чак

В старину в середине лета крестьянам выпадало время внезапного отдыха. Сев заканчивался, и надо было ждать всходов урожая. Татары и башкиры устраивали по окончанию посевной большой праздник плуга - Сабантуй.

В плиточных джунглях Москвы Сабантуй тоже празднуют уже тридцать лет. За это время фестиваль обрел размах и статус международного. В 2018 году он проводился в музее-заповеднике "Коломенское" при невероятном стечении народа. По оценкам организаторов, число гостей фестиваля превысило 200 тысяч человек.

© Foto : Ipro.Show | IPro.Media Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Праздник был организован правительствами Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарской национально-культурной автономией Москвы. Режиссером фестиваля стал известный режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай. Фестивальные представления шли на шести сценах, каждая из которых символизировала одну из частей света.

Конечно, жителей Москвы не удивить даже самыми масштабными народными гуляньями, особенно после недавно закончившегося Чемпионата мира по футболу. Но Сабантуй собрал сопоставимое число людей.

Sputnik / Лев Рыжков Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Татар и башкир было много. Но они не составляли большинства на празднике. В основном пришла самая обычная московская публика – семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Многие посетители фестиваля совершали намаз. Кто-то – в стороне от людных аллей. Был и один верующий, который попросил пустить его помолиться в пресс-шатер. Организаторы не смогли отказать, а человек этот, помолившись, сложил коврик, поблагодарил и ушел.

Но центром фестивальной экспозиции стал, конечно же, гигантский чак-чак. Из этого национального лакомства, представляющего собой хлебные палочки в меду, был сооружен гигантский торт – весом ровно 2018 килограмм. Вечером рекордный чак-чак был съеден при огромном скоплении людей. Хватило всем.

Sputnik / Лев Рыжков Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Узбеки на Улице добрых соседей

Улица добрых соседей - так называлась фестивальная площадка, организованная Татарской национально-культурной автономией Москвы. Вдоль этой улицы расположились шатры Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и, конечно же, Узбекистана. Каждый шатер был оригинально оформлен, в каждом была представлена своя продукция, а гостей приветствовали в соответствии с национальными традициями гостеприимства.

© Foto : Ipro.Show | IPro.Media Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Что же находилось в узбекском шатре? Об этом мне рассказала завотделом культуры региональной общественной организации "Узбекское содружество Москвы" Ольга Ширшова. По ее словам, с Татарской национально-культурной автономией Узбекское содружество плотно сотрудничает почти двенадцать лет. Первый Сабантуй с участием представителей Узбекистана состоялся в Москве в 2008 году.

"У нас представлены работы мастеров из Ташкента, Самарканда, Бухары, Сурхандарьи, Маргилана, - рассказала Ольга Ширшова. - Вот маргиланский шелк. Но мы выставили не только ткань, но и коконы, чтобы люди видели – из чего делается вся наша красота".

Посетители узбекского шатра могли полюбоваться (и купить) сделанные вручную вышивки, косметички, сумочки, шапочки. Могли узнать, чем золотое шитье Хорезма отличается от ферганского или, например, бухарского.

Девушки в роскошных национальных костюмах оказались артистками танцевального ансамбля "Гюльдаста", который был создан в Москве в 2007 году знаменитой артисткой Айгуль Тулаходжаевой. Сейчас ансамблем руководит ее ученица Назира Тюленева. Артистки коллектива владеют всеми стилями узбекского национального танца. Знают они и таджикские, памирские, уйгурские танцы.

Foto / Ipro.Show | IPro.Media Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Под аплодисменты нескольких сотен зрителей девушки из "Гюльдаста" исполнили узбекский национальный танец.

"Это не просто татарско-башкирский, но и праздник всех народов Евразии, - сказал председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. - Мы все говорим на русском языке. Он нас объединяет. Вы сами видите масштабы мероприятия. Мы прекрасно понимаем, что праздник соберет больше двухсот тысяч человек. Мы этим гордимся. Но мы твердо знаем, почему это получилось. Потому что у нас – город добрых соседей".

© Foto : Ipro.Show | IPro.Media Московский международный фестиваль "Сабантуй-2018"

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья, так и у некоторых тюркских народов Кавказа.