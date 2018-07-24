Под защитой ЮНЕСКО: организация взяла под патронат Игры кочевников

Программа стартует 2 сентября в курортной столице Кыргызстана городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. ЮНЕСКО взяла под защиту Третьи Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, сообщает РИА Новости.

Как заявила ответственный секретарь Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО Сабира Солтонгельдиева, традиционную конную игру "Кок-буру" также включили в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Sputnik Узбекистан примет участие в Играх кочевников в Кыргызстане

Решение специализированного учреждения ООН стало результатом четырехлетней работы комиссии. Для Кыргызстана это большое достижение и победа.

Третьи Всемирные игры кочевников начнутся 2 сентября в курортной столице Республики Кыргызстан, городе Чолпон-Ата, который располагается на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Программа продлится до 8 сентября.

Ранее сообщалось о планах Узбекистана принять участие в играх.

Кроме того, в Кыргызстан приедут руководители Казахстана, Турции, Азербайджана и Венгрии, а также три тысячи атлетов из 80 стран.