Под защитой ЮНЕСКО: организация взяла под патронат Игры кочевников

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. ЮНЕСКО взяла под защиту Третьи Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, сообщает РИА Новости.
Как заявила ответственный секретарь Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО Сабира Солтонгельдиева, традиционную конную игру "Кок-буру" также включили в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.
Решение специализированного учреждения ООН стало результатом четырехлетней работы комиссии. Для Кыргызстана это большое достижение и победа.
Третьи Всемирные игры кочевников начнутся 2 сентября в курортной столице Республики Кыргызстан, городе Чолпон-Ата, который располагается на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Программа продлится до 8 сентября.
Ранее сообщалось о планах Узбекистана принять участие в играх.
Кроме того, в Кыргызстан приедут руководители Казахстана, Турции, Азербайджана и Венгрии, а также три тысячи атлетов из 80 стран.