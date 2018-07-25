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Филиал ВГИК откроется в Узбекистане в 2020 году

© Sputnik / Григорий Сысоев
Культура
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К проведению мастер-классов в филиале планируется привлекать профессорско-преподавательский состав института.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) откроется в 2020 году в Ташкенте, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии".

"Одобрить предложения - об открытии, начиная с 2020/2021 учебного года, в городе Ташкенте филиала (совместного факультета) ВГИК", - говорится в документе.

К проведению мастер-классов в филиале планируется привлекать профессорско-преподавательский состав института.

Мирзиёев поручил профильным министерствам и ведомствам до декабря провести переговоры с руководством ВГИК по открытию филиала, а также по организации обучения выпускников Государственного института искусств и культуры Узбекистана и специалистов республики на высших курсах и в ассистентуре-стажировке российского вуза с учебного года 2019-2020 годов.

Кандидаты, прошедшие стажировку во ВГИК на курсах "Кино и телевидение", будут обязаны в течение трех лет трудиться на территории Узбекистана, сообщается в постановлении.

 




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