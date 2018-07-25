Минкультуры прокомментировало ситуацию в музее Савицкого

Глава ведомства Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что в республике в ближайшее время проверят все музеи, ситуацию изучает замминкультуры Камола Акилова.

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. В Министерстве культуры Узбекистана официально прокомментировали инцидент с картиной Александра Шевченко "Баба с ведрами", которая экспонировалась в Государственном музее искусств Каракалпакстана, сообщает корреспондент Sputnik.

Картина повреждена на 30-35%, а не на 60%, как писали ранее активисты в социальных сетях, отметили представители министерства.

Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев в ходе прошедшей пресс-конференции отметил, что в Узбекистане будет проведена проверка всех музеев.

"Мы подписали с Генеральной прокуратурой Узбекистана меморандум на предмет проверки всех музеев республики. Мы начинаем все с нуля. Генпрокуратура с участием наших специалистов проверит все музеи", — подчеркнул он.

Как прокомментировала заместитель министра культуры, доктор искусствоведения Камола Акилова, о случившемся в музее Савицкого министерство узнало не от своих сотрудников, а из социальных сетей.

© Sputnik / Владимир Федоренко Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого

"Я хотела бы отметить роль социальных сетей. Получается, что мы из них узнаем новости быстрее, чем от наших сотрудников, я тоже об этом узнала в четверг, 19 июля, и сразу позвонила директору музея, спросила, что случилось", — рассказала она.

В субботу Акилова выехала в Нукус для изучения ситуации на месте. Первым делом была изучена степень повреждения картины.

По ее словам, Александр Шевченко — уникальный художник, и эта картина уникальная. Искусствовед пояснила, что работа была написана в 1914 году, а не как пишут в социальных сетях в 1913-м. Благодаря Савицкому, большое количество работ Шевченко находится именно в нукусском музее.

"Там действительно есть повреждения, они не 60%, это примерно 30-35%. Первым делом мы решили, что ее будет реставрировать зарубежный реставратор. Мы написали письмо в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря", — отметила Камола Акилова.

Как пояснили представители Минкультуры, в музее установлена водяная система пожаротушения, для таких объектов это недопустимо. В этом, считают специалисты, есть вина проектировщиков, и строителей. В свое время на этот счет велись дебаты, оказалось, что водяная система пожаротушения была дешевле, чем газовая. Поэтому ее и установили.

При этом водяная система пожаротушения установлена не только в залах музея Савицкого, но и в его хранилищах.

"Что это за система? Там торчат маленькие винтики, и если они сработают, то вода будет литься на 360 градусов. Именно так и произошло с картиной "Баба с ведрами". У нас были миллион претензий, я входила в состав комиссии, которая ездила туда во время строительства новых зданий музея, они не были учтены. Потолок низкий, открытые балконы — это не для музея", — пояснила Камола Акилова.

На вопрос журналиста Sputnik, была ли проведена проверка в других музеях и какой системой пожаробезопасности там пользуются, Акилова отметила, что везде стоит газовая система, музей Савицкого - исключение.

Журналистов также интересовал вопрос, что же произошло в ту ночь и почему никто не среагировал на сигнал системы пожарной безопасности.

"Милиция спала, я так понимаю. Но охрана должна была ходить по залам и смотреть. Руководство музея должно было организовать это дежурство, также оно должно было официально сообщить нам о случившемся. А получилось, что на сообщили уже тогда, когда мы все знали", — пояснила Акилова.

Сейчас картину сняли, и она находится в горизонтальном положении, при температуре 18-20 градусов, чтобы не было дальнейших повреждений. Теперь важно ее не пересушить.

К настоящему времени на просьбу со стороны Министерства культуры Узбекистана отреагировала директор музея Пушкина Марина Лошак.

© Sputnik / Алексей Даничев "Бабу с ведрами" залило в музее Савицкого

"Она дает нам реставратора, а строительная компания, которая устанавливала систему пожаротушения, возьмет на себя все расходы, связанные с реставрацией. Я думаю, что мы уже скоро получим ответ, когда реставратор сможет приехать и приступить к работе", — рассказала Камола Акилова.

Министерство культуры также консультируется с известным реставратором Станиславом Хашимовым, который обучался в Лувре, и ранее уже работал с картинами в музее Савицкого.

"Мы установили график дежурств, кто после кого остается на ночь. Принципиальный вопрос — эту систему пожаротушения надо менять. Другого выхода нет. Слишком уникальная коллекция, уникальное наследие. Постоянно сидеть караулить, где что сработает, это не дело. Пусть будут потрачены деньги, но система пожаротушения должна быть совершенно другая", — сказала Акилова.

Теперь в Нукус поедет комиссия, которая установит стоимость картины и оценит объем работ по ее реставрации. При этом министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев заметил, что в настоящее время сложно назвать точную стоимость работы, не узнав, выставлялись ли картины Шевченко на аукцион.

Он также прокомментировал вопрос, возможно ли возвращение на должность директора музея имени Савицкого Мариники Бабаназаровой.

"Этот вопрос пока не может рассматриваться, так как идет следствие. В музее также идет инвентаризация, после ее завершения мы рассмотрим его", — пояснил он.

На прошлой неделе стало известно о повреждении ценной картины художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". В ночь с 15 на 16 июля полотно пострадало из-за случайного срабатывания системы пожаротушения в здании музея.