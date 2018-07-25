Министр: застройка исторической части Самарканда еще обернется головной болью

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев считает, что ситуация вокруг застройки исторической части Самарканда жилыми домами еще обернется для республики головной болью.
"Эти земли были проданы заранее, решения не были согласованы с Главным научно-производственным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия. В свою очередь мы должны были согласовать это с ЮНЕСКО. Хоким,
наверное, виноват, также виноваты сами застройщики. Вы, СМИ, знаете, что сейчас творится в Самаркандской области, а также с хокимом. Думаю, что скоро все выяснится", — отметил он.
"Было принято постановление Кабинета Министров, где речь шла о прекращении строительства в Самарканде. Поэтому сейчас никто не имеет право строиться в этих зонах", — сказал министр.
В настоящее время на месте сноса исторических зданий в Самарканде работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства по каждой из строек.
Как пояснила замминистра Камола Акилова, Самарканд был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как перекресток культур. В эту зону вошла Афросиабская, Темуридская и Европейская зоны. Помимо этого, есть буферная зона вокруг. При этом ни в исторической, ни в буферной зоне строить нельзя.
"Последние два-три года в Самарканде наступил какой-то разгул - земли продавались, участки старые сносились. Там выстроены целые улицы из многоэтажных домов", — отметила она.
"Как строиться вообще в таких местах? Изучается каждым дом, каждая улица, больше двух этажей строить нельзя, сносить исторические застройки нельзя. И если даже там идет ремонт, потому что здания ветшают, они приходят иногда в негодность, их нужно приводить в нормальный вид, но с учетом именно этих требований", — сказала замминистра.
По мнению Акиловой, так как Узбекистан номинировал свои исторические города в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ратифицировал конвенции, то все пункты этих документов необходимо соблюдать.