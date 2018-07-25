Министр: застройка исторической части Самарканда еще обернется головной болью

Власти считают, что город номинирован в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи этим, необходимо соблюдать все пункты этих документов и не застраивать историческую часть.

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев считает, что ситуация вокруг застройки исторической части Самарканда жилыми домами еще обернется для республики головной болью.

© Sputnik / Евгений Одиноков Миллионные взятки: экс-хоким Самаркандской области взят под стражу

Напомним, что недавно правоохранительные органы Узбекистана задержали хокима Самаркандской области Туробжона Джураева, который занимал этот пост с июня 2017 года. Его, помимо прочего, обвиняют в выдаче за взятки разрешений на строительство жилых многоэтажных домов в исторической части Самарканда, которое проводилось с нарушениями норм ЮНЕСКО.

"Эти земли были проданы заранее, решения не были согласованы с Главным научно-производственным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия. В свою очередь мы должны были согласовать это с ЮНЕСКО. Хоким,

наверное, виноват, также виноваты сами застройщики. Вы, СМИ, знаете, что сейчас творится в Самаркандской области, а также с хокимом. Думаю, что скоро все выяснится", — отметил он.

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Также он обратил внимание, что недавно правительством страны, было принято решение о полном прекращении любой застройки в исторической части города.

"Было принято постановление Кабинета Министров, где речь шла о прекращении строительства в Самарканде. Поэтому сейчас никто не имеет право строиться в этих зонах", — сказал министр.

В настоящее время на месте сноса исторических зданий в Самарканде работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства по каждой из строек.

Как пояснила замминистра Камола Акилова, Самарканд был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как перекресток культур. В эту зону вошла Афросиабская, Темуридская и Европейская зоны. Помимо этого, есть буферная зона вокруг. При этом ни в исторической, ни в буферной зоне строить нельзя.

"Последние два-три года в Самарканде наступил какой-то разгул - земли продавались, участки старые сносились. Там выстроены целые улицы из многоэтажных домов", — отметила она.

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Акилова также заявила, что Министерство культуры намерено пригласить зарубежных специалистов, которые вместе с местными экспертами начнут совместную работу, и внесут предложения в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО по восстановлению исторический части города.

"Как строиться вообще в таких местах? Изучается каждым дом, каждая улица, больше двух этажей строить нельзя, сносить исторические застройки нельзя. И если даже там идет ремонт, потому что здания ветшают, они приходят иногда в негодность, их нужно приводить в нормальный вид, но с учетом именно этих требований", — сказала замминистра.

По мнению Акиловой, так как Узбекистан номинировал свои исторические города в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ратифицировал конвенции, то все пункты этих документов необходимо соблюдать.