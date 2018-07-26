Я художник — я так вижу, или Самые странные арт-объекты в мире

На фоне дискуссий жителей Ташкента по поводу новых городских инсталляций Sputnik Узбекистан подготовил подборку самых любопытных и неоднозначных арт-объектов в разных уголках планеты.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik, Антон Курилкин. В столице Узбекистана разразилась дискуссия по поводу оформления городских улиц. Больше всего вопросов у ташкентцев вызвали часы, установленные напротив гостиницы "Россия". Выяснилось, что это копия с мемориала жертвам теракта 11 сентября 2001 года.

Часы, кстати, довольно быстро демонтировали, но многие спорные, по мнению горожан, арт-объекты остались на улицах Ташкента. У них есть и свои сторонники, и свои противники.

© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента Новый арт-объекты в Ташкенте

Но, как известно, искусство – вещь довольно субъективная: кому-то нравится, у кого-то вызывает непонимание. И таких примером можно найти довольно много по всему миру. Самые странные и неоднозначные инсталляции и памятники мы собрали в нашем обзоре.

Китайское чудо

Две инсталляции, ранее установленные в столице Узбекистана, оказались заказанными на Алиэкспрессе – этот факт выяснили создатели группы TROLL.UZ.

С миру по нитке

Впрочем, и в самой Поднебесной нашлись противоречивые памятники. Художник Шу Юн создал необычную скульптуру – "Водопад унитазов". Конструкция в сто метро длинной и пять высотой состоит из нескольких сотен бывших в употреблении сантехнических устройств. Причем каждый находится в работоспособном состоянии, к нему подведена вода, и работает слив.

Унитазно-писсуарная стена единственный памятник гидротехнического творчества в мире. В честь двухсотлетнего юбилея мытищинского водопровода мэрия подмосковного города решила возвести соответствующий монумент. Так на въезде в Мытищи появилось три восемнадцатиметровых трубы с водопроводными вентилями. В народе инсталляцию сразу окрестили "памятником погибшему сантехнику".

© Sputnik / Григорий Сысоев Памятник водопроводу в городе Мытищи Московской области.

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Коллаж из фотографий, изображающих (справа) бронзовую статую покойного папы Иоанна Павла II высотой 5,5 м 19 мая 2011 года и (слева) гигантскую статую Папы Римского Иоанна Павла II, выставленную возле железнодорожного вокзала Термини 19 ноября 2012 года

Увековечивание в странных формах получают не только элементы канализационной инфраструктуры – достается и людям. Весьма неоднозначный памятник в Риме воздвигли Папе Иоанну Павлу II.

Изначальная версия монумента вызвала бурю негодования – в итоге фигуру поменяли, сделав лицо Папы улыбающимся, а шею и подбородок – более выраженными.

Иногда неоднозначные памятники люди создают себе сами – самым ярким примером стал Сапармурат Ниязов, бывший президент Туркменистана.

В годы его правления в Ашхабаде установили огромный 83-метровый монумент с позолоченной статуей самого Туркменбаши, которая вращалась вслед за солнцем. Сам же монумент официально назывался "Арка нейтралитета"

© Sputnik / Александр Юрьев Арка Нейтралитета в Ашхабаде - 75-метровая башня, увенчанная вращающейся золотой статуей Туркменбаши

После смены власти в стране арку демонтировали и перенесли на окраину города. Статуя вращаться тоже перестала.

Всего же по всей стране было установлено несколько тысяч статуй и монументов Ниязову. После смены власти их число значительно уменьшилось.

Самым неоднозначным памятником правителю страны в России считают фигуру Петру I на стрелке Москва-реки. Среди горожан упорно ходят слухи, что изначально это был Христофор Колумб, а архитектор Зураб Церетелли хотел продать его одной из стран американских континентов. Но там покупать 98-метрову конструкцию не стали, пришлось переделывать Колумба под Петра.

© Sputnik / Максим Блинов Памятник Петру I в Москве

Еще одну работу Церетелли в список самых уродливых памятников включил американский телеканал CNN – речь идет о "слезе скорби", воздвигнутой в память о теракте 11 сентября.

© Sputnik / Александр Чумичев В городе Байонне открыт монумент Зураба Церетели "Слеза скорби" в память о жертвах трагедии 11 сентября 2001 года.

Нередко установка памятников в странном месте приводит к скандалам и демонтажу инсталляции – так было с монументом Майклу Джексону, установленному у стадиона Фулхэм в Великобритании.

Статую разместили по решению владельца одноименного клуба Мохаммеда Аль-Файеда. На критику за неуместность размещения памятника и неоднозначный внешний вид скульптуры египетский бизнесмен ответил в стиле, что критики могут катиться к черту.

© AFP 2018 / GLYN KIRK Памятник Майклу Джексону

После продажи клуба Аль-Файедом статую демонтировали и бизнесмен передал ее в музей.

Белка с Атакента

Не отстает от мировых тенденций и соседний с Узбекистаном Казахстан. Один из самых обсуждаемых арт-объектов последних недель стала инсталляция британского художника Алекса Ринкслера в виде гигантской белки, слепленной из глины и соломы.

Двенадцатиметровая скульптура установлена на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова в Астане. Животное изображено в настороженной позе, сжимающее в передних лапах желудь. На создание арт-объекта ушло порядка трех месяцев и около 66 тысяч долларов, рассказал Sputnik Казахстан автор этой работы.

Sputnik / Тимур Батыршин Гигантская белка в Алматы

Горожане по-разному отнесли к этому сооружению. Одни оценили креатив художника, другие возмутились затратами на бесполезную вещь.

Между тем Белка с Атакента, как прозвали ее жители казахстанской столицы, уже успела завести Твиттер, где дерзко отвечает своим оппонентам. Кроме того, как заявляет создатель скульптуры. белка вполне способна пережить землетрясения без каких-либо последствий.