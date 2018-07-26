Я художник — я так вижу, или Самые странные арт-объекты в мире

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik, Антон Курилкин. В столице Узбекистана разразилась дискуссия по поводу оформления городских улиц. Больше всего вопросов у ташкентцев вызвали часы, установленные напротив гостиницы "Россия". Выяснилось, что это копия с мемориала жертвам теракта 11 сентября 2001 года.
Часы, кстати, довольно быстро демонтировали, но многие спорные, по мнению горожан, арт-объекты остались на улицах Ташкента. У них есть и свои сторонники, и свои противники.
Но, как известно, искусство – вещь довольно субъективная: кому-то нравится, у кого-то вызывает непонимание. И таких примером можно найти довольно много по всему миру. Самые странные и неоднозначные инсталляции и памятники мы собрали в нашем обзоре.
Китайское чудо
Две инсталляции, ранее установленные в столице Узбекистана, оказались заказанными на Алиэкспрессе – этот факт выяснили создатели группы TROLL.UZ.
С миру по нитке
Унитазно-писсуарная стена единственный памятник гидротехнического творчества в мире. В честь двухсотлетнего юбилея мытищинского водопровода мэрия подмосковного города решила возвести соответствующий монумент. Так на въезде в Мытищи появилось три восемнадцатиметровых трубы с водопроводными вентилями. В народе инсталляцию сразу окрестили "памятником погибшему сантехнику".
Изначальная версия монумента вызвала бурю негодования – в итоге фигуру поменяли, сделав лицо Папы улыбающимся, а шею и подбородок – более выраженными.
Иногда неоднозначные памятники люди создают себе сами – самым ярким примером стал Сапармурат Ниязов, бывший президент Туркменистана.
В годы его правления в Ашхабаде установили огромный 83-метровый монумент с позолоченной статуей самого Туркменбаши, которая вращалась вслед за солнцем. Сам же монумент официально назывался "Арка нейтралитета"
После смены власти в стране арку демонтировали и перенесли на окраину города. Статуя вращаться тоже перестала.
Всего же по всей стране было установлено несколько тысяч статуй и монументов Ниязову. После смены власти их число значительно уменьшилось.
Самым неоднозначным памятником правителю страны в России считают фигуру Петру I на стрелке Москва-реки. Среди горожан упорно ходят слухи, что изначально это был Христофор Колумб, а архитектор Зураб Церетелли хотел продать его одной из стран американских континентов. Но там покупать 98-метрову конструкцию не стали, пришлось переделывать Колумба под Петра.
Еще одну работу Церетелли в список самых уродливых памятников включил американский телеканал CNN – речь идет о "слезе скорби", воздвигнутой в память о теракте 11 сентября.
Нередко установка памятников в странном месте приводит к скандалам и демонтажу инсталляции – так было с монументом Майклу Джексону, установленному у стадиона Фулхэм в Великобритании.
Статую разместили по решению владельца одноименного клуба Мохаммеда Аль-Файеда. На критику за неуместность размещения памятника и неоднозначный внешний вид скульптуры египетский бизнесмен ответил в стиле, что критики могут катиться к черту.
После продажи клуба Аль-Файедом статую демонтировали и бизнесмен передал ее в музей.
Белка с Атакента
Не отстает от мировых тенденций и соседний с Узбекистаном Казахстан. Один из самых обсуждаемых арт-объектов последних недель стала инсталляция британского художника Алекса Ринкслера в виде гигантской белки, слепленной из глины и соломы.
Двенадцатиметровая скульптура установлена на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова в Астане. Животное изображено в настороженной позе, сжимающее в передних лапах желудь. На создание арт-объекта ушло порядка трех месяцев и около 66 тысяч долларов, рассказал Sputnik Казахстан автор этой работы.
Горожане по-разному отнесли к этому сооружению. Одни оценили креатив художника, другие возмутились затратами на бесполезную вещь.
Между тем Белка с Атакента, как прозвали ее жители казахстанской столицы, уже успела завести Твиттер, где дерзко отвечает своим оппонентам. Кроме того, как заявляет создатель скульптуры. белка вполне способна пережить землетрясения без каких-либо последствий.