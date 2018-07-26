Закрашенную фреску в театре Коканда восстановит сам Баходир Джалалов

Месяц назад в соцсетях разразился скандал вокруг фрески народного художника Узбекистана, фигуры на изображении его полотна после реставрационных работ "одели" платья.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В министерстве культуры Узбекистана найдут средства для восстановления фрески Баходира Джалалова в театре Коканда, мастер готов снова поработать над панно, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Месяц назад в социальных сетях разразился скандал вокруг фрески народного художника Узбекистана, члена Академии художеств, лауреата Государственной премии Узбекистана Баходира Джалалова (Баходир Джалал) в театре Коканда. Поводом стали реставрационные работы, по итогам которых на изображенные фигуры "одели" платья. Нижнюю часть лиц фигурзакрыли повязками. Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев лично выезжал в Коканд и изучал ситуацию.

"Эта фреска была выполнена Баходыром Джалаловым в 1989 году. Я сам съездил в Коканд, там не так страшно все, в двух местах испорчено панно. Договорились с автором, что министерство найдет деньги", — отметил он.

В свою очередь заместитель министра, доктор искусствоведения Камола Акилова обратила внимание, что панно испортили еще в 2016 году.

"Известие появилось в июне этого года, когда мы были в Париже, и защищали там Шахрисабз. Именно в то время пошла волна по Самарканду и Коканду", — отметила она.

И выходит, что волну публикаций на эту тему подняли намеренно. Сам Джалалов, по словам Камолы Акиловой, конечно обижен, что при живом художнике кто-то трогает его росписи. При чем мастеру не повезло с сохранностью работ. Несколько его росписей были уничтожены в силу самых разных причин. Так, концертный зал "Бахор" был снесен, где им была изображена Мукаррам Тургунбаева с ее ученицами, также уничтожена роспись в Доме Кино, на куполе Музея истории.

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Несмотря на все случившееся, Баходир Джалалов готов поработать снова над фреской и восстановить свою работу.

"Он сказал, что сам будет работать над этим панно. Но сейчас он занят подготовкой к персональной выставке, которая планируется осенью этого года в Ташкенте", — отметила Акилова.

По ее словам, художник сам пока отложил поездку в Коканд, так как ему сложно переключаться сейчас ментально на другую работу.

"Скорее всего мы на следующий год его повезем, и он восстановит свою фреску", — заключила заместитель министра культуры Камола Акилова.