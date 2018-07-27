Российский реставратор рассказала о том, как будут спасать "Бабу с ведрами"

Государственный музей имени Савицкого в Нукусе обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину известного авангардиста Александра Шевченко "Баба с ведрами", пострадавшую от системы пожаротушения.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Заместитель заведующего отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации Надежда Кошкина рассказала Sputnik Узбекистан о том, как будет вестись работа по восстановлению пострадавшего от воды полотна "Баба с ведрами".

Картина начала XX века авангардиста Александра Шевченко "Баба с ведрами" была залита водой в ночь с 15 на 16 июля из-за самопроизвольного срабатывания системы пожаротушения. Об инциденте стало известно из социальных сетей, после чего в Нукус выехала комиссия министерства культуры республики.

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По словам заместителя министра Камолы Акиловой, полотно пострадало примерно на 30-35%, в частности поврежден красочный слой. Для восстановления уникального экспоната музей Савицкого обратился к российским коллегами из ГМИИ имени Пушкина и Научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря.

Один из ведущих реставраторов России, Надежда Кошкина уже проконсультировала узбекских коллег по поводу хранения картины до того момента, пока она не будет осмотрена специалистами.

"Я уже общалась со главным хранителем музея, давала рекомендации, как правильно снять картину и положить ее в спецхран. Мне сообщили, что полотно уже поместили горизонтально в хранилище, а красочный слой немного успокоился и перестал растекаться. Но в любом случае потребуется очень серьезная реставрация", — пояснила специалист.

По словам Кошкиной, полотно сильно пострадало, есть даже частичные утраты красочного слоя, поэтому она в ближайшее время планирует прилететь в Нукус для осмотра картины и помощи в ее восстановления. При этом реставратор заметила, что окончательного решения о том, кто из экспертов будет заниматься этой работой, нет, но вероятнее всего ей самой предстоит принять в этом участие.

"Первым делом необходимо провести противоаварийные работы, законсервировать полотно, чтобы не дать разрушиться оставшемуся слою. Если там была горячая вода, то пострадать могла и основа холста", — пояснила реставратор.

Она не исключила, что после первоначальных процедур по фиксации красочного слоя картину придется перевезти в Москву для ее дальнейшего восстановления. Пока детали этого процесса не определены, но, по словам Кошкиной, Минкультуры Узбекистана готово оказывать всестороннюю, в том числе финансовую помощь в реставрации картины.

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"Пока нет резолюции от Центра Грабаря, но, думаю, в любом случае мне надо будет ехать спасать эту картину. "Баба с ведрами" — действительно одна из жемчужин русского авангарда, очень важная работа для русской живописи", — заметила Кошкина.

Надежда Кошкина – реставратор высшей квалификации с пятидесятилетним стажем. В частности она участвовала в восстановлении более тридцати картин из Центра Грабаря после сильного пожара 2010 года.

Картина Шевченко "Баба с ведрами" была написана в 1913 году и считается одной из самых показательных работ этого живописца и одним из ярких образцов авангарда начала XX века.

После инцидента в музее Савицкого в Нукус выехала специальная комиссия, в том числе с представителями прокуратуры, которая должна выяснить все обстоятельства случившегося и принять меры по недопущению подобных ЧП. Кроме того, по словам министра культуры, в республике начата проверка во всех музеях на предмет соблюдения норм хранения экспонатов.