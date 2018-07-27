Узбекский вкус Москвы, или Новые открытия в плове

Гастрономический фестиваль Taste Moscow собрал кулинаров из разных уголков мира. Погрузиться в мир ароматов и соблазнительных вкусов можно будет с 26 по 29 июля в Лужниках. Разумеется, не обошлось и без участия узбекских поваров.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Ташкентский свадебный плов и барашек на вертеле стали ярким вкусовым акцентов на проходящем в российской столице фестивале Taste Moscow.

Идея мероприятия проста – представить и дать продегустировать жителям крупных городов лучшие рестораны и продукты. Расплачиваются можно специальными деньгами – тейстами, которые обменивались в этом году по курсу один тейст за 100 рублей.

Пополнив баланс браслета (фестивальные у.е. начисляются на него), гости могут тратить их в любой точке гастрономической площадки.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Разнообразие кухонь, собравшихся в этом году, впечатляет – помимо привычной москвичам европейской и русской кухонь, были представлены и скандинавская (которой подыгрывала пасмурная погода и периодически накрапывающий с неба дождь), и японская, и разнообразные кавказские национальные кухни.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Доехали до фестиваля и достаточно необычные для жителей российской столицы перуанская, турецкая кухни. Ну и разумеется, куда же сегодня без так полюбившейся многим среднеазиатской кухни.

Узбекские кулинары под руководством шеф-повара ташкентского ресторана Sal Sal Фаруха Улугжанова, помимо национальной музыки, сделали ставку и на зрелищность – все главные блюда готовились прямо в присутствии посетителей.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Гвоздем программы открытия фестиваля стал поджаренный на вертеле барашек. На второй день ташкентские повара заманивали гостей запахом плова – как рассказал Sputnik Узбекистан Фарух Улугжанов, угощать будут двумя видами плова – ташкентским свадебным и чайханским.

"Достаточно многие интересуются, такой вид плова не везде встретишь. Все удивляются ингредиентам – тут у нас есть желтая морковь в необычной нарезке. К тому же вели интерес и культуре страны. Мы рассказываем об Узбекистане и национальных традициях", — добавил Фапрух.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Кроме того, по словам Улугджанова, страной активно заинтересовались и несколько российских коллег-поваров, и сейчас они совместно планируют гастрономический тур в страну.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Sputnik / Антон Курилкин Улугжанов: узбекские повара хотят возить гостей в гастрономические туры

При этом, как подчеркнул шеф-повар, узбекскую кухню приходится адаптировать для гостей – многим она может показаться тяжеловатой.

"Мы стараемся использовать те же технологии, но стараемся использовать меньше масла и жира", — пояснил он.

Например, в обычном узбекском ресторане можно заказать всего одну порцию плова и наестся ей – и другие блюда попробовать не удастся.

Sputnik / Антон Курилкин Фестиваль "Taste of Moscow"

Попробовать блюда узбекской и других кухонь мира жители российской столицы смогут и на выходных – площадки фестиваля открыты до воскресенья включительно. Причем в последний день работы, как рассказал Улугжанов, ташкентские повара вновь будут готовить барашка на вертеле.