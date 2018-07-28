Убийство, интриги, расследование: в Узбекистане сняли детективный триллер "Максад"

В Узбекистане осенью этого года на большие экраны выйдет отечественный детективный триллер "Максад" ("Цель"). Картина снята при поддержке ГУВД Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Создатели остросюжетной ленты пока не раскрывают сюжет, но, как пояснил корреспонденту Sputnik Узбекистан режиссер-постановщик фильма "Максад" Рустам Мелиев, в центре внимания будет находиться расследование хладнокровного убийства, за которым потянется череда интересных событий.

"В фильме все связано с коррупцией и взятками, которые могут поменять судьбу человека. На фоне всего этого происходит хладнокровное убийство, расследует его опытный оперуполномоченный, майор Гулямов. Ему приходится с головой окунуться в интриги и вытащить многие скелеты из шкафа", — рассказал режиссер.

При этом авторы отмечают, что в основе фильма лежит как реальная история, так и режиссерский вымысел.

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В картине снялись известные узбекские актеры — Тохир Саидов, Сейдулла Малдаханов, Анвар Картаев, Бобур Юлдашев, Жамшид Асадов, Нигора Каримбаева, Шахзода Матчанова, Юлдуз Раджабова и Азиза Примкулова. Также приглашена и актриса из России Киара Крит.

По словам режиссера Мелиева, такого фильма в Узбекистане еще не снимали. Авторам проекта хотелось показать отечественному зрителю другие грани узбекского кинематографа. К тому же триллер стал дебютной режиссерской работой Рустама. Ранее он принимал участие в съемках картин, но в качестве оператора и художника-постановщика.

"Жанр детективного триллера выбран потому, что он интересен, и это был эксперимент. Вообще в фильме много нововведений, включая операторскую работу и монтаж. Могу смело заявить, что на сегодняшний день такого в отечественном кино еще не было", — заявил Рустам Мелиев.

В свою очередь узбекский актер театра и кино Анвар Картаев, который сыграл роль оперуполномоченного майора, отметил, что ему впервые в жизни дали роль положительного героя.

"Рустам Мелиев говорит о том, что такой фильм впервые у нас снимается. А у меня такая роль впервые, потому что я играю в основном подонков. И уже давно все шутят, что скоро мне дадут звание заслуженного в этом амплуа", — пошутил актер на этот счет.

Сценарий к фильму, как пояснил сценарист Жамшид Асадов, который также сыграл в фильме, был написан им еще два года назад. Год им понадобился с Мелиевым, чтобы довести до ума сюжетную линию и отобрать актеров. Сами съемки проходили в течение двух с половиной месяцев.

Героини Шахзоды Матчановой и российской актрисы Киары Крит по фильму - две сестры, у которых непростые взаимоотношения.

"Когда я прочитала сценарий, я очень хотела сыграть роль Киары. Она мне показалась намного интересней, и я такие роли не играла до этого. Но Рустам сказал, что уже приглашает на эту роль актрису из России. Предлагаемая роль сестры Киары мне не понравилась и показалась скучной. Я сначала отказалась, но потом мы снова вернулись к переговорам и изменили характер моей героини", — отметила актриса Шахзода Матчанова.

По фильму сестра Матчановой училась в Лондоне, является любимицей отца, чему очень завидует героиня Шахзоды.

"Поскольку я в разных странах работала, училась в Лондоне, этот образ дался мне очень легко. Вашим актрисам, которые не покидали страну, было бы сложно передать эмоциональное состояние данной героини", — отметила Киара Крит.

Вся съемочная группа фильма "Максад" находится в ожидании премьеры. По признанию многих, участие в проекте стало интересным творческим экспериментом. Фильм выйдет на большие экраны осенью этого года, он будет демонстрироваться на русском и узбекском языках.