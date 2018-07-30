В РЦНК в Ташкенте отметили 1030-летие принятия христианства на Руси

На заседании исторического клуба было отмечено, что принятие христианства на Руси оказало влияние и на окружающие ее государства, и изменило ход многих культурных процессов.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Российском центре науки и культуры отметили 1030-летие принятия христианства на Руси.

В заседании приняли участие протоиерей Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви отец Сергий (Стаценко), доктор филологических наук, профессор Шереметьева А.Г., председатель Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы Петрухина Н.М., студенты Национального университета Узбекистана, учащиеся колледжей и лицеев г. Ташкента.

В своем выступлении отец Сергий подчеркнул, что значимость принятия христианства для истории славянских народов нельзя переоценить. Именно оно стало основой культурного развития русского народа. Касаясь причин, по которым язычество не устраивало киевского князя Владимира, отец Сергий отметил, что жрецы обладали большей властью и авторитетом, чем князья – предводители дружин. Также язычество отрицательно сказывалось и на международных связях.

В ходе беседы проф. Шереметьева обратила особое внимание на тот факт, что принятие христианства на Руси оказало влияние не только на Русь, но и на окружающие ее государства, и изменило ход многих культурных процессов. Большое влияние христианство оказало на распространение письменности – появляются первые рукописи, благодаря которым мы сегодня знаем из достоверных источников об истории и культуре Руси, этого времени, передает пресс-служба РЦНК.

© Sputnik / Максим Богодвид В крещенских богослужениях в Ташкенте приняли участие 20 тыс человек

Христианство оказало решающее влияние на объединение Руси в одно государство. Благодаря единой религии, разъединенные славянские племена, составлявшие Древнерусское государство, почувствовали свое единство.

Неподдельный интерес присутствующих вызвала выставка книг и икон, а также документальный фильм "Князь Владимир. 988 год", подготовленный активистами Российского центра науки и культуры.