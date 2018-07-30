В РЦНК в Ташкенте отметили 1030-летие принятия христианства на Руси

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Российском центре науки и культуры отметили 1030-летие принятия христианства на Руси.
В заседании приняли участие протоиерей Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви отец Сергий (Стаценко), доктор филологических наук, профессор Шереметьева А.Г., председатель Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы Петрухина Н.М., студенты Национального университета Узбекистана, учащиеся колледжей и лицеев г. Ташкента.
В ходе беседы проф. Шереметьева обратила особое внимание на тот факт, что принятие христианства на Руси оказало влияние не только на Русь, но и на окружающие ее государства, и изменило ход многих культурных процессов. Большое влияние христианство оказало на распространение письменности – появляются первые рукописи, благодаря которым мы сегодня знаем из достоверных источников об истории и культуре Руси, этого времени, передает пресс-служба РЦНК.
Неподдельный интерес присутствующих вызвала выставка книг и икон, а также документальный фильм "Князь Владимир. 988 год", подготовленный активистами Российского центра науки и культуры.