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Заседание Международной алтаистической конференции пройдет в Кыргызстане в августе

© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Культура
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В предверии Всемирных игр кочевников в Кыргызстане соберутся участники Международной алтаистической конференции. Специалисты по тюркологии, монголистике, тунгусо-маньчжуристике, кореанистике и японистике, обсудят с коллегами актуальные результаты научных исследований в этих областях.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Кыргызстане в конце августа состоится Очередное - 61-е заседание Международной алтаистической конференции (Permanent International Altaistic Conference, PIAC) - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки республики.

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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PIAC является традиционной площадкой, объединяющей ученых-алтаистов из разных стран. Она была создана 4 сентября 1957 года в Мюнхене. В работе предыдущего форума , прошедшего в августе прошлого года в Венгрии, приняли участие более сорока ученых-востоковедов из  Германии, Китая, Кореи, Монголии,  России, США, Турции, Франции, Японии и других стран. Генеральным секретарем PIAC является директор Института тюркологии Берлинского университета Барбара Кельнер-Хайнкеле.

"Генеральный секретарь PIAC передала на 2018 год руководство организацией форума профессору, доктору исторических наук Сынаре Алымкуловой из Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Традиционные ежегодные встречи в рамках PIAC дают специалистам возможность обсуждать результаты научных исследований в области изучения языков, культур и наследия народов алтайской цивилизации", - сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, к участию в конференции приглашены киргизские исследователи, которым "предоставляется уникальная возможность познакомиться с учеными с мировым именем и услышать их доклады.

Отметим, что кыргызское правительство пригласило участников международного форума принять в мероприятиях III Всемирных игр кочевников, которые стартуют 2 сентября в курортной столице Кыргызстана городе Чолпон-Ата. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше трех тысяч атлетов из восьмидесяти стран. Как сообщил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, свое участие в мероприятии подтвердили президенты Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и премьер-министр Венгрии, а также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций.




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