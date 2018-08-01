Юлдуз Усманова стала бабушкой в пятый раз

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Дочь примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой Нилуфар родила пятого ребенка, с чем ее поспешила поздравить подруга и коллега по цеху, певица Шахзода.
"Нилюша, поздравляю с рождением доченьки! Пусть появление маленькой принцессы принесет счастье в твой дом! Наслаждайся каждым новым днём", — написала Шахзода на своей странице в Instagram.
Пользователи сети поздравляют Нилуфар Усманову, отмечая ее смелость решиться на пятого ребенка.
У артистки есть также три сына — Саидаъзамхон, Иброхимхон и Сулаймонхон.
Напомним, Нилуфар Усманова — единственная дочь народной артистки Узбекистана, заслуженной артистки Таджикистана, Туркменистана и Казахстана Юлдуз Усмановой.