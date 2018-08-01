Юлдуз Усманова стала бабушкой в пятый раз

Пользователи сети поздравляют молодую маму Нилуфар Усманову, отмечая, что это смелый поступок - решиться на пятого ребенка.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Дочь примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой Нилуфар родила пятого ребенка, с чем ее поспешила поздравить подруга и коллега по цеху, певица Шахзода.

"Нилюша, поздравляю с рождением доченьки! Пусть появление маленькой принцессы принесет счастье в твой дом! Наслаждайся каждым новым днём", — написала Шахзода на своей странице в Instagram.

Публикация от Shahzoda (@shahzodasinger) 31 Июл 2018 в 11:35 PDT

Пользователи сети поздравляют Нилуфар Усманову, отмечая ее смелость решиться на пятого ребенка.

У Усмановой-младшей в прошлом году родилась дочка Саъдия, сейчас девочке год и четыре месяца. Молодые мамы, оставившие комментарии, тут же обратили на это внимание, и пожелали Нилуфар удачи и терпения в воспитании сразу двух малышек.

У артистки есть также три сына — Саидаъзамхон, Иброхимхон и Сулаймонхон.

Напомним, Нилуфар Усманова — единственная дочь народной артистки Узбекистана, заслуженной артистки Таджикистана, Туркменистана и Казахстана Юлдуз Усмановой.