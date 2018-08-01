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Успенский собор и колокольня Рязанского кремля

Представители Узбекистана приедут в Рязань на форум древних городов

© Sputnik / Юрий Кавер
Культура
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Первый Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Представители свыше 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, приедут в августе в Рязань на I Международный форум древних городов, сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

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Первый Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. По его словам, форум впервые станет площадкой, на которой в режиме нон-стоп будут обсуждаться проблемы древних городов.

"Заявились уже более 40 древних городов. На сегодняшний день это города Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Франции, Беларуси, Турции, Эстонии, Армении, Сербии", - сказал Попов.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в данный момент зарегистрировано 500 гостей форума. Программа мероприятия будет состоять из деловой и культурной части, фестиваля.

Попов рассказал, что начнется форум 13-14 августа проведением под патронажем Союза архитекторов России международной конференции "Историко-культурное наследие - гарант устойчивого развития древних городов", в работе которой заявлены эксперты из Узбекистана.

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В рамках форума также состоится встреча представителей делегаций городов-участников и торжественная церемония открытия посольств древних городов, где можно будет узнать о них, принять участие в викторинах, конкурсах, увидеть культурную программу, спектакли.

В гастрономической программе форума примут участие представители 14 городов из восьми стран мира. С докладами выступят эксперты из Греции, Армении, России, Испании, Эстонии, Узбекистана. Будут обсуждаться темы туризма как индустрии гостеприимства, опыт развития гастрономического туризма, перспективы этого вида туризма в древнейших городах мира.

Теги:
Форум, Рязань



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