Радостно и грустно: стартовали съемки девятого эпизода "Звездных войн"

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Джей Джей Абрамс заявил о старте съемок девятого эпизода саги "Звездные войны", сообщает РИА Новости.
На своей странице в Twitter режиссер написал, что "радостно и грустно начинать новую часть без Кэрри", но благодаря замечательному актерскому составу съемочная группа готова приступить к работу.
Он также выразил благодарность сценаристу фильма Джорджу Лукасу.
Выход эпизода, который завершит третью трилогию, запланирован на декабрь 2019 года.
Напомним, что актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи, скончалась в декабре 2016 года на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета Лондон-Лос-Анджелес, врачи не смогли спасти артистку. На следующий день ушла из жизни ее 84-летняя мать.
При этом в новой серии франшизы принцесса Лея появится по-прежнему в исполнении Фишер. Для этого создатели планируют использовать кадры, которые снимались для седьмого эпизода, но не вошли в фильм.
"Звездные войны" – всемирно известная фантастическая сага, придуманная Джорджем Лукасом в 1970-х годах.