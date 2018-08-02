Радостно и грустно: стартовали съемки девятого эпизода "Звездных войн"

Режиссер Джей Джей Абрамс выразил особую благодарность Джорджу Лукасу за "создание этого невероятного мира".

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Джей Джей Абрамс заявил о старте съемок девятого эпизода саги "Звездные войны", сообщает РИА Новости.

На своей странице в Twitter режиссер написал, что "радостно и грустно начинать новую часть без Кэрри", но благодаря замечательному актерскому составу съемочная группа готова приступить к работу.

Он также выразил благодарность сценаристу фильма Джорджу Лукасу.

Выход эпизода, который завершит третью трилогию, запланирован на декабрь 2019 года.

Напомним, что актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи, скончалась в декабре 2016 года на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета Лондон-Лос-Анджелес, врачи не смогли спасти артистку. На следующий день ушла из жизни ее 84-летняя мать.

При этом в новой серии франшизы принцесса Лея появится по-прежнему в исполнении Фишер. Для этого создатели планируют использовать кадры, которые снимались для седьмого эпизода, но не вошли в фильм.

"Звездные войны" – всемирно известная фантастическая сага, придуманная Джорджем Лукасом в 1970-х годах.