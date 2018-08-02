Таджикистанцы обсудили с узбекистанцами культурное сотрудничество

Делегация республики прибыла в РУ в начале августа, ее возглавляет министр Шамсиддин Орумбекзод.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Узбекистан посещает делегация Таджикистана под руководством министра культуры Шамсиддина Орумбекзоды, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Визит продлится до 4 августа, в состав делегации также вошли 55 представителей культуры, науки и образования.

"Делегация Таджикистана уже побывала в Союзе писателей Узбекистана в Ташкенте. В ходе встречи председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саид, Министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Орумбекзода и другие отметили, что узбекский и таджикский народы связывают многовековые связи дружбы и добрососедства, общая история, единая религия, общность культур, обычаев и традиций", - говорится в сообщении.

Кроме того, гости посетили комплекс "Хазрати имом", дворец международных форумов "Узбекистон", аллею литераторов в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.