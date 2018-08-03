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Народная артистка Узбекистана Гавхар Закирова

Закирова: таджики и узбеки - один народ, говорящий на двух языках

Международный пресс-клуб
Культура
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Народная артистка Узбекистана Гавхар Закирова рассказала о том, как она восприняла новую веху таджикско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Гавхар Закирова рассказала о том, как она восприняла новую веху таджикско-узбекских отношений.

"Я помню, когда показывали кадры, как открылись границы, и мы увидели людей, которые со слезами на глазах, обнимали друг друга. И наши артисты тоже там выступали. Вот это радость людей, ждавших много лет! Увидеть своих близких, когда отец обнимает детей, - вот это, мне кажется, самое главное. Когда простые люди смогли увидеть друг друга и порадоваться открытию границы", - сказала она.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Таджикистанцы обсудили с узбекистанцами культурное сотрудничество
Артистка поделилась воспоминаниями о том, что когда-то поехать из Ташкента в Душанбе было так же просто, как сейчас, например, в Чиланзар.

"Это было так просто – купил билет и сел на самолет. Мы очень много были с гастролями, наш театр был много раз с гастролями, весь Таджикистан знал наших артистов. Принимали потрясающе, и за нами ходили толпы поклонников", - добавила Закирова. 

По ее словам, зрители в Таджикистане очень простые, искренние, добрые.

"Как мы можем отделять эти два народа: узбекский народ и таджикский? Это один народ, говорящий на двух языках. Самое главное, мы так соскучились, оказывается, друг по другу. Так приятно, что наконец мы вместе, что будем теперь видеться намного чаще, они будут приезжать к нам со спектаклями, мы будем ездить. У нас много есть, что показать им, я думаю, что у них тоже много того, что они хотели бы показать нам", - уверена Закирова.

Напомним, делегация Таджикистана в составе 55 деятелей науки, культуры и образования находится в Ташкенте с 1 по 4 августа. Представители двух стран уже успели обсудить укрепление двусторонних отношений и наметили план сотрудничества на будущий год.




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