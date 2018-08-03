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Узбекская керамика

Узбекские мастера поедут в Иерусалим на фестиваль прикладного искусства

Sputnik
Культура
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Узбекистанцы привезут керамику, текстиль и ювелирные украшения, выполненные в национальном духе.

ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Фестиваль прикладного искусства с участием сотен художников, ремесленников и кулинаров из Израиля и других стран откроется 6 августа в Иерусалиме, сообщают организаторы.

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В течение 10 дней у стен Старого города, на территории одной из достопримечательностей Иерусалима – в "Бассейне Султана", будет развернуто яркое зрелище под названием "Хуцот Ха-Йоцер" (в переводе - "то, что вышло из-под рук творца").

Люди творческих профессий со всего мира соберутся вместе, чтобы показать свои работы. Мастера из России, Узбекистана, Германии, Индонезии, Непала, Китая, Бразилии, Колумбии и многих других стран привезут керамику, текстиль, ювелирные украшения, иудаику, игрушки, выполненные в национальном духе.

Гости фестиваля и многочисленные туристы смогут также непосредственно поучаствовать в изготовлении разнообразных изделий, будь то часы, абажур, предмет живописи, или просто почерпнуть вдохновение, любуясь произведениями израильских и зарубежных мастеров.

Наряду с демонстрацией этнических искусств в рамках фестиваля пройдет международная кулинарная ярмарка Food Trucks – блюдами кухонь всего мира будут угощать со специально оборудованных грузовиков, в которых повара приготовят национальную еду прямо на глазах собравшихся зрителей.

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Теги:
Израиль, Узбекистан, художник



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