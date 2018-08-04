Известный певец Алексей Чумаков даст концерт в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Уроженец Самарканда Алексей Чумаков выступит на сцене Дворца искусств «Дружбы Народов».

Как сообщает портал Myday.uz, выступление состоится 7 октября.

Певец привезет программу "Небо в твоих глазах".

Чумаков записал специальное обращение, адресованное поклонникам, в котором пообещал "зажечь на родной узбекской земле".

Певец рассказал, что приедет с большой шоу-группой и будет петь только живьем.

Напомним, ранее в Ташкенте прошел концерт еще одного российского исполнителя Григория Лепса, который дважды переносился с начала года. Лепс выступил перед ташкентскими фанатами, по сообщениям, с переломанными ребрами.

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