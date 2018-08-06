Юлдуз Усманова спела песню, под которую танцевала Kiki Challenge

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. "Kiki Challenge шагает по планете!" – так можно описать ажиотаж вокруг флешмоба с выпрыгивающими из машины и танцующими людьми.
Реакция пользователей Сети на модный танец узбекской примадонны оказалась неоднозначной. Многие поддержали четырежды бабушку (на тот момент дочь Юлдуз Усмановой была беременна в пятый раз), они поддержали любимую исполнительницу, отметив грациозность, с которой она танцует.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу, указав, что данный танец идет вразрез с национальной культурой республики.
Юлдуз Усманова ответила на критику поклонников после видео с танцем >>>
Сама певица решила не обращать внимания на упреки со стороны недоброжелателей. "Надо любить и танцевать. И я, наверное, всю жизнь буду танцевать Kiki, потому что я довольна своей жизнью и я люблю вас всех", - заявила она в видеообращении к поклонникам.
В подтверждение своих слов певица записала совместное студийное видео с рэпером Шахриёром на песню Дрейка In My Feelings.
Отметим, что Юлдуз Усманова поет на английском языке, а Шахриёр – на русском.