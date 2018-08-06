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Просмотр клипа Юлдуз Усмановой

Юлдуз Усманова спела песню, под которую танцевала Kiki Challenge

Sputnik
Культура
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Узбекская примадонна и рэпер Шахриёр записали совместное студийное видео на песню Дрейка In My Feelings.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. "Kiki Challenge шагает по планете!" – так можно описать ажиотаж вокруг флешмоба с выпрыгивающими из машины и танцующими людьми.

Kiki Challenge от Юлдуз Усмановой
Юлдуз Усманова взбудоражила узнет модным танцем
Ранее примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова присоединилась к Kiki-мании и выпустила видеоролик, в котором танцует на фоне движущейся машины под песню In My Feelings американского певца Дрейка.

Реакция пользователей Сети на модный танец узбекской примадонны оказалась неоднозначной. Многие поддержали четырежды бабушку (на тот момент дочь Юлдуз Усмановой была беременна в пятый раз), они поддержали любимую исполнительницу, отметив грациозность, с которой она танцует.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу, указав, что данный танец идет вразрез с национальной культурой республики.

Юлдуз Усманова ответила на критику поклонников после видео с танцем >>>

Сама певица решила не обращать внимания на упреки со стороны недоброжелателей. "Надо любить и танцевать. И я, наверное, всю жизнь буду танцевать Kiki, потому что я довольна своей жизнью и я люблю вас всех", - заявила она в видеообращении к поклонникам.

В подтверждение своих слов певица записала совместное студийное видео с рэпером Шахриёром на песню Дрейка In My Feelings.

Отметим, что Юлдуз Усманова поет на английском языке, а Шахриёр – на русском.




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