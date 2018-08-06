Узбекистанцы просят вернуть Бабаназарову на пост директора музея Савицкого

Министр ответил, что в настоящее время во всех музеях страны проходит инвентаризация. После нее, заверил он, к решению этого вопроса вернутся, передает пресс-служба Минкультуры Узбекистана.
Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения. По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах.
Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта.
На прием к министру с благодарность пришла гражданка Гульчехра Юсупова. Месяц назад она отправила главе ведомства письмо с просьбой о восстановлении надгробия Народной артистки Узбекистана, певицы и танцовщицы Тамары-ханум. Министр привел в порядок место захоронения Тамары-ханум. Гульчехра Юсупова, которая является ученицей Народной артистки, внесла ряд предложений для улучшения деятельности дома-музея Тамары-ханум.
Проект cоглашения предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг в соответствии с условиями, определенными в документе.