Узбекистанцы просят вернуть Бабаназарову на пост директора музея Савицкого

Министр обещал рассмотреть данный вопрос после того, как закончится проверка, которую проводит Генпрокуратура Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На встрече с министром культуры Бахтияром Сайфуллаевым граждане выдвинули кандидатуру на пост бывшего руководителя Каракалпакского музея искусств имени И.Савицкого.

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Министр ответил, что в настоящее время во всех музеях страны проходит инвентаризация. После нее, заверил он, к решению этого вопроса вернутся, передает пресс-служба Минкультуры Узбекистана.

Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения. По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах.

Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта.

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На прием к министру с благодарность пришла гражданка Гульчехра Юсупова. Месяц назад она отправила главе ведомства письмо с просьбой о восстановлении надгробия Народной артистки Узбекистана, певицы и танцовщицы Тамары-ханум. Министр привел в порядок место захоронения Тамары-ханум. Гульчехра Юсупова, которая является ученицей Народной артистки, внесла ряд предложений для улучшения деятельности дома-музея Тамары-ханум.