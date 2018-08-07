Сфотографируй еще: хокимият продлил прием заявок на конкурс "Мой Ташкент"

Дата церемонии награждения и проведения выставки фотографий участников также переносится на 21-22 августа.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Конкурсная комиссия хокимията Ташкента продлила прием работ на конкурс фотографий "Мой Ташкент".

По многочисленным просьбам, поступающим по телефону и в личные сообщения страницы хокимията Ташкента, решено было продлить прием работ до 11 августа.

Даты церемонии награждения и проведения выставки также изменены на 21-22 августа, передает пресс-служба хокимията.

Одним из обязательных условий участия на конкурсе является "лайк" на странице хокимията и репост записи о конкурсе в социальной сети Facebook.