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Жители и гости Ташкента у фонтана в жаркий день

Сфотографируй еще: хокимият продлил прием заявок на конкурс "Мой Ташкент"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Дата церемонии награждения и проведения выставки фотографий участников также переносится на 21-22 августа.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Конкурсная комиссия хокимията Ташкента продлила прием работ на конкурс фотографий "Мой Ташкент".

По многочисленным просьбам, поступающим по телефону и в личные сообщения страницы хокимията Ташкента, решено было продлить прием работ до 11 августа.

Даты церемонии награждения и проведения выставки также изменены на 21-22 августа, передает пресс-служба хокимията.

Одним из обязательных условий участия на конкурсе является "лайк" на странице хокимията и репост записи о конкурсе в социальной сети Facebook.




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