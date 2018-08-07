Мирзиёев: молодым переводчикам не хватает художественного мастерства

Первая международная конференция "Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы" проходит в Ташкенте 7-8 августа.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Существуют определенные проблемы с переводом произведений зарубежной литературы на узбекский язык, заявил президент Узбекистана, обращаясь к участниками международной конференции "Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы".

Первая международная конференция, организованная Союзом писателей Узбекистана, проходит в Ташкенте 7-8 августа.

Республика уделяет много внимания переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой классической и современной литературы, отметил Мирзиёев. Он подчеркнул, что в стране сформировалась уникальная творческая школа художественного перевода, на узбекский язык переведены тысячи произведений. Однако в этой сфере сейчас есть определенные проблемы.

"Произведения зарубежной литературы на наш родной язык переводятся с помощью третьих языков, эта практика существует и сегодня. К тому же, несмотря на то, что наши молодые переводчики, как правило, хорошо владеют языком оригинала, им иногда не хватает художественного мастерства. Такую же ситуацию можно наблюдать и в области перевода узбекской литературы на другие языки", - пояснил глава государства в обращении к участникам мероприятия.

Он выразил уверенность, что конференция в Ташкенте поспособствует поиску решения этих проблем.

В работе конференции примут участие ученые, переводчики и издатели из 25 стран, среди которых представители нескольких государств СНГ, Японии, Южной Кореи, США, Ирана, Египта, Франции, Германии, Сербии, Голландии.

Среди почетных гостей – председатели Союзов писателей Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, председатель Ассоциации писателей штата Пенджаб (Индия) Дев Бхардваж, вице-президент Академии наук Кыргызстана Абдуллажан Ахматалиев. Конференцию также посетят издатели Сергей Гетман (Литва), Игорь Шпак (Украина), главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант.