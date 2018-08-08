Представители СМИ Узбекистана посетили Таджикистан

Узбекские журналисты встретились с таджикскими коллегами в Согде. В программе визита посещение ряда регионов, знакомство с культурно-историческими достопримечательностями, общение с представителями интеллигенции Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik Делегация узбекских журналистов 7 августа прибыла в Согдийскую область Таджикистана, где провела встречи с таджикскими коллегами и посетила худжандский дом печати "Кохи матбуот".

Также узбекские журналисты ознакомились с деятельностью редакции областной узбекоязычной газеты "Сугд хакикати".

По информации пресс-службы администрации Согда, в рамках двухдневного визита запланировано посещение центрального худжандского рынка "Панджшанбе", мечети Шейха Маслихаддина. Узбекским коллегам презентуют достижения и расскажут о перспективах развития свободной экономической зоны "Сугд". Также гостей будут ждать на выставке народных ремесел, где они примут участие в культурной программе, которая пройдет в историко-культурном комплексе "Крепость Худжанда".

Представители СМИ Узбекистана посетят и другие районы Согда, им предстоит познакомиться с историей и сегодняшними реалиями Бустона, Гулистана, Истаравшана, Пенджикента, Шахристана. Побывают они и в Душанбе, где состоится встреча с журналистским сообществом Таджикистана.

Это не первый визит представителей узбекистанских СМИ в соседнюю республику. Подобные встречи укрепляют двусторонние отношения, способствуют развитию сотрудничества, в первую очередь в области культуры, издательской деятельности, науки и туризма.