17:38 08 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Журналисты на пресс-конференции

Представители СМИ Узбекистана посетили Таджикистан

Фотохост-агентство
Культура
Получить короткую ссылку
34 0 0

Узбекские журналисты встретились с таджикскими коллегами в Согде. В программе визита посещение ряда регионов, знакомство с культурно-историческими достопримечательностями, общение с представителями интеллигенции Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik Делегация узбекских журналистов 7 августа прибыла в Согдийскую область Таджикистана, где провела встречи с таджикскими коллегами и посетила худжандский дом печати "Кохи матбуот".

Также узбекские журналисты ознакомились с деятельностью редакции областной узбекоязычной газеты "Сугд хакикати".

По информации пресс-службы администрации Согда, в рамках двухдневного визита запланировано посещение центрального худжандского рынка "Панджшанбе", мечети Шейха Маслихаддина. Узбекским коллегам презентуют достижения и расскажут о перспективах развития свободной экономической зоны "Сугд". Также гостей будут ждать на выставке народных ремесел, где они примут участие в культурной программе, которая пройдет в историко-культурном комплексе "Крепость Худжанда".

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Таджикистан видит огромные перспективы в отношениях с Узбекистаном
Представители СМИ Узбекистана посетят и другие районы Согда, им предстоит познакомиться с историей и сегодняшними реалиями Бустона, Гулистана, Истаравшана, Пенджикента, Шахристана. Побывают они и в Душанбе, где состоится встреча с журналистским сообществом Таджикистана.

Это не первый визит представителей узбекистанских СМИ в соседнюю республику. Подобные встречи укрепляют двусторонние отношения, способствуют развитию сотрудничества, в первую очередь в области культуры, издательской деятельности, науки и туризма.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газ
    Поднебесная с газом

    Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Азиз Суракматов. Архивное фото
    С новым мэром!

    Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.

  • Футбол, архивное фото
    В новые ворота

    В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время гала-концерта на Красной площади (13 июня 2018). Москвa
    Желанная гостья

    Семья Пашинянов пообещала сделать все, чтобы юная участница программы "Сделай шаг к своему дому" Лариса Карслян запомнила визит в Армению.

  • Илья Козырев
    Свободен!

    Защитник русских школ в Латвии, кандидат в депутаты Сейма Илья Козырев вышел на свободу, Полиция безопасности не стала добиваться его ареста.

  • Вид на Вильнюс, Литва
    Дайте денег!

    Литва запросила у ЕС почти шесть миллионов евро на развитие туризма – средства вложат в продвижение объектов природного и культурного наследия.

  • Газ
    Поднебесная с газом

    Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Азиз Суракматов. Архивное фото
    С новым мэром!

    Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.

  • Футбол, архивное фото
    В новые ворота

    В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черный малакост
Как рыбак из Мурманска стал звездой Instagram, фотографируя морских чудищ
Семимесячная Рапунцель из Японии
Новорожденная из Японии поразила шевелюрой, как у льва
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054