Лауреат конкурса имени Андрея Стенина рассказал о своей работе и планах

Медиагруппа "Россия сегодня" 6 августа объявила имена победителей и призеров конкурса имени Андрея Стенина 2018 года. Обладателями первых премий в номинации "Главные новости" стали Джастин Салливан из ЮАР и Луис Тато из Испании.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik "Смешанные чувства". Именно так описал свои эмоции испанец Луис Тато (Luis Tato), ставший обладателем первой премии в номинации "Главные новости" Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года. Его репортаж "Беспорядки в Кении после выборов" описывает кровавый хаос, в который погрузилась страна в 2017 году. Корреспондент Radio Sputnik побеседовал с фотожурналистом.

- Луис, во-первых, поздравляю с этой заслуженной, на мой взгляд, победой!

- Большое спасибо за поздравления и за возможность принять участие в этом конкурсе. Я испытываю огромное удовлетворение, так как за моими снимками стоит большая работа. Но в то же время я испытываю довольно смешанные чувства, так как затронутая в фотографиях тема весьма трагична. Однако, повторяю, я очень удовлетворен и уверен, что эта награда может сыграть очень позитивную роль в моей карьере. Так что я очень доволен и очень благодарен.

- Вы – испанец. Какими судьбами оказались в Африке?

© Foto : Машрук Ахмед, Stenincontest Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина 11

- Несколько лет я проработал фотографом в одной испанской газете, достаточно известной в моей стране. Там я получил неплохие профессиональные навыки в этой сфере. Потом грянул кризис. Во многих СМИ начались увольнения сотрудников и сокращения зарплат. Все это не обошло стороной и нас, фотографов. Поразмыслив, я решил уехать работать в Африку. Сейчас я живу в Кении, но много езжу по региону. В частности, я освещал только что прошедшие выборы в Зимбабве. То есть я сделал ставку на иммиграцию. И на данный момент ни капли об этом жалею. Дела идут хорошо, у меня много работы. Кроме того, мне нравится, что я вышел за пределы сугубо испанской тематики и сегодня занимаюсь проектами с международным акцентом.

- На мой взгляд, представления обывателя о современной Африке довольно расплывчаты. Как человек, который знаком с континентом не понаслышке, как бы вы описали этот регион?

- Это очень нестабильный регион. Особенно это касается стран, расположенных на западе и в центре континента. Для них очень характерно политическое напряжение, которое особенно обостряется в период после выборов. Как это объяснить? Я до сих пор пытаюсь это понять. Это комплекс причин. Как мне кажется, это вызвано тем, что африканские демократии очень молодые, то есть культура демократии в этих странах только формируется. Плюс ко всему, на это накладывается этнический фактор. В Африке огромное количество этнических групп, которые конфликтуют между собой. И во время выборов, когда бывают кандидаты от разных этнических групп, эти конфликты часто перерастают в откровенные столкновения.

- Думаю, что вы только что ответили на вопрос, который я хотел задать. Но все же: почему в регионе, столь богатом природными ресурсами, люди живут в атмосфере какого-то запредельного насилия, нищеты, поток мигрантов из Африки не сокращается?

- Повторю, что это комплекс причин. Я бы добавил к уже названным ранее причинам колониальное прошлое Африки. Именно ресурсы стали причиной того, что здесь самым бесцеремонным образом работали компании, которых интересовала только собственная прибыль, которым было абсолютно наплевать на местное население. Колониальное прошлое во многом виновно в нищете и непрекращающейся африканской миграции. Но это, повторю, не единственная причина.

- Недавно в Центральноафриканской Республике были убиты трое российских журналистов, которые планировали снять документальный фильм о деятельности частных военных формирований. Можно ли на этом основании сделать вывод об опасности журналистской работы а Африке?

Фото : Джастин Салливан, Stenincontest Интернет-пользователи выбрали лучшие фото в конкурсе имени Андрея Стенина

- Да. Особенно это касается таких стран, как Центральноафриканская Республика или Южный Судан, где внутренние конфликты не утихают на протяжении многих лет. Это очень опасные места. С другой стороны, это не значит, что журналисты не должны туда соваться. Ведь там есть местное население, которое живет в этих невыносимых условиях, и мы не должны забывать об этих людях. Мир должен знать, что творится в этих странах.

- Луис, может быть, я ошибаюсь, но создается впечатление, что убийства журналистов стали уже обыденностью. Убивают буквально повсюду и едва ли не ежедневно…

- Абсолютно согласен. Такая тенденция однозначно существует. Мы все чаще слышим о гибели журналистов не только в конфликтных зонах, но и в якобы мирных местах. Убийства – это только одна из разновидностей бессчетного числа издевательств над журналистами… За этим стоят самые разные силы, но цель их одна – заставить замолчать тех, кто говорит неудобную правду. Журналистика – один из инструментов изменения жизни общества в лучшую сторону. Но есть силы, которым эти изменения не нужны.

- Как профессионал, в чем вы видите разницу между хорошей и плохой фотографией?

© Foto : Луис Тато, Stenincontest Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".

- Если говорить о фотожурналистике, то хороший снимок – это тот, который максимально информативен, который максимально полно описывает какую-либо ситуацию. Именно это главное. И только потом идет все остальное. Это мое личное мнение. Человек должен через один снимок понять все аспекты затрагиваемой проблемы.

- Завершая наш разговор, попрошу вас поделиться своими планами на будущее.

- Пока что я планирую продолжить свою работу в Африке, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Мои снимки востребованы самыми разными СМИ и агентствами. Надеюсь, мне все-таки удастся до конца понять этот сложный и мистический регион.

Напомним, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина учрежден для молодых фоторепортеров возрастом от 18 до 33 лет. Впервые состоялся 22 декабря 2014 года, с тех пор проводится ежегодно. Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотокорреспондента агентства, погибшего при исполнении профессионального долга на юго-востоке Украины.

В этом году на суд жюри было представлено около 6000 работ молодых фотожурналистов из 77 стран.