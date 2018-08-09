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Статуэтки премии Оскар

Киноакадемия США учредила новую номинацию на премию "Оскар"

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Культура
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Помимо новой категории, киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Совет управляющих Американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию Оскар — "Лучший популярный фильм", сообщает РИА Новости.

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"Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино. Критерии выбора и другие детали будут объявлены позднее", — говорится в письме руководителей академии ее членам, процитированном порталом.

Отмечается, что, помимо новой категории, киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии. Так, отныне наименее популярные категории не будут транслироваться вживую на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Более того, 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. При этом уточняется, что дата 91-й церемонии останется прежней, она пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, 23 февраля 2019 года.

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Теги:
Оскар, Кино



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