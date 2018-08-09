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Халида Ибрагимова

Всем хорошего настроения: юмористка Халима продолжила флешмоб Kiki

© Instagram / xalimaxonim
Культура
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Узбекская актриса станцевала для подписчиков под ту же песню, что и примадонна Юлдуз Усманова.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Известная узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова выложила на странице в Instagram видео с танцем под песню In My Feelings.

"Всем танцевать! Поменьше сплетен – больше чудесного настроения", - подписала пост исполнительница.

Ранее под тот же трек станцевала примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова, затем она записала совместное студийное видео с рэпером Шахриёром.

Звезды присоединились к флешмобу Kiki-mania, в рамках которого люди выпрыгивают из автомобилей и танцуют.

Усманова после поста получила волну критики. Пользователи Сети заявили, что танец идет вразрез с национальной культурой республики. Другие поддержали певицу, которая скоро станет бабушкой в четвертый раз. Сама она заявила, что не обращает внимания на упреки.

Теги:
флешмоб, Instagram, Танец



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    Мэрская доля

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