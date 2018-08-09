Первые студенты из РФ зачислены в исламскую академию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Первые иностранные студенты из России, Кыргызстана и Таджикистана зачислены в Международную исламскую академию в Узбекистане.
В апреле президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Международной исламской академии на базе Ташкентского исламского института. Филиалы академии будут работать в Каракалпакстане (автономия на северо-западе страны), Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях.
"Приемная комиссия начала процесс приема иностранных абитуриентов (в академию. – Ред.). На сегодняшний день граждане России, Таджикистана и Кыргызстана прошли собеседование по своим направлениям", - говорится в сообщении на сайте Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
Процесс приема заявок иностранных граждан продолжается, до конца августа планируется зачислить до 40 зарубежных студентов. Также приняты на учебу в академию около двухсот граждан Узбекистана.
Академия будет специализироваться на исследовании истории ислама, изучении исламского права, акиды (свод догматов в исламе), суфизма, исламской экономики и финансов, а также изучении иностранных языков — арабского, персидского, английского, русского, урду, турецкого и немецкого.
Указом Мирзиёева также запланировано создание Научной школы хадиса (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда) в форме высшего религиозно-просветительского образовательного учреждения.