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Студенты в аудитории

Первые студенты из РФ зачислены в исламскую академию в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Культура
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До конца августа планируется принять до 40 зарубежных студентов, также запланировано создание Научной школы хадиса в форме вуза.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Первые иностранные студенты из России, Кыргызстана и Таджикистана зачислены в Международную исламскую академию в Узбекистане.

В апреле президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Международной исламской академии на базе Ташкентского исламского института. Филиалы академии будут работать в Каракалпакстане (автономия на северо-западе страны), Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях.

"Приемная комиссия начала процесс приема иностранных абитуриентов (в академию. – Ред.). На сегодняшний день граждане России, Таджикистана и Кыргызстана прошли собеседование по своим направлениям", - говорится в сообщении на сайте Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

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© Flickr/ David Stanley
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Иностранные студенты зачисляются в академию по результатам собеседования без тестирования.

Процесс приема заявок иностранных граждан продолжается, до конца августа планируется зачислить до 40 зарубежных студентов. Также приняты на учебу в академию около двухсот граждан Узбекистана.

Академия будет специализироваться на исследовании истории ислама, изучении исламского права, акиды (свод догматов в исламе), суфизма, исламской экономики и финансов, а также изучении иностранных языков — арабского, персидского, английского, русского, урду, турецкого и немецкого.

Указом Мирзиёева также запланировано создание Научной школы хадиса (предание о словах и действиях пророка Мухаммеда) в форме высшего религиозно-просветительского образовательного учреждения.

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В школах Узбекистана вводят историю религий
Религиозное образование в Узбекистане сегодня получают более 1,3 тысячи студентов. Они проходят обучение в девяти медресе - мусульманских учебных заведениях, имеющих статус среднеспециальных образовательных учреждений. Религиозное образование в стране также можно получить в высшем медресе "Мир Араб" со статусом вуза, Ташкентском исламском институте и Ташкентском исламском университете, где преподаются и светские дисциплины. Численность населения Узбекистана составляет более 33 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиям.




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