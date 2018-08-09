Правительство изучит, как часто и где используют узбекский язык

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте будет изучен вопрос исполнения закона "О государственном языке", сказал журналистам заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Рузи Саидов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Причиной выбора Ташкента является то, что издательства, телекомпании, газеты и рекламные места расположены здесь. Вы сами видите, как пишут рекламы на улицах. Название объектов написано в каком-то европейском стиле. Хотим изучить эти вопросы", - заявил он.
Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Икболджон Мирзалиев добавил, что тема языкового вопроса является болевой точкой.
"Наверное, в мире нет другого народа, который так не уважает себя. Закон об узбекском языке принят в 1989 году, но все еще не выполняется. В следующем году исполнится 30 лет со дня принятия закона, но все равнодушны", - сказал Мирзалиев.
В качестве примера он привел сад "Фуркат" в Ташкенте, добавив, что в нем он не видел никаких других надписей на узбекском языке, кроме названия у входа.
Икболджон Мирзалиев также упомянул тех людей, которые любят задавать вопрос о том, что если противостоять языку, "не станем ли мы националистами".
Для изучения реализации закона "О государственном языке" была создана рабочая группа в составе членов сенатского Комитета по делам молодежи, культуры и спорта, кабинета министров, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства высшего и среднего специального образования, а также определены ее задачи.