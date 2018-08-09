Правительство изучит, как часто и где используют узбекский язык

Правительство взялось изучать, насколько часто в Ташкенте используется узбекский язык в общественных местах, на вывесках и табличках.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте будет изучен вопрос исполнения закона "О государственном языке", сказал журналистам заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Рузи Саидов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Александр Кряжев Родная речь: в России разрешили выбирать язык обучения в школе

По словам Саидова, Ташкент не зря был выбран для изучения исполнения закона о языке.

"Причиной выбора Ташкента является то, что издательства, телекомпании, газеты и рекламные места расположены здесь. Вы сами видите, как пишут рекламы на улицах. Название объектов написано в каком-то европейском стиле. Хотим изучить эти вопросы", - заявил он.

Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Икболджон Мирзалиев добавил, что тема языкового вопроса является болевой точкой.

"Наверное, в мире нет другого народа, который так не уважает себя. Закон об узбекском языке принят в 1989 году, но все еще не выполняется. В следующем году исполнится 30 лет со дня принятия закона, но все равнодушны", - сказал Мирзалиев.

В качестве примера он привел сад "Фуркат" в Ташкенте, добавив, что в нем он не видел никаких других надписей на узбекском языке, кроме названия у входа.

Икболджон Мирзалиев также упомянул тех людей, которые любят задавать вопрос о том, что если противостоять языку, "не станем ли мы националистами".

"Почему вы становитесь националистом? Вы же исполняете свой собственный закон! Если мы знаем закон, чего мы боимся? Ведь мы не объявляем войну против другой нации, народа и языка, мы говорим лишь о том, что должны знать наш язык, нашу ценность", - отметил сенатор.

Для изучения реализации закона "О государственном языке" была создана рабочая группа в составе членов сенатского Комитета по делам молодежи, культуры и спорта, кабинета министров, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства высшего и среднего специального образования, а также определены ее задачи.