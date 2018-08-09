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В Ташкенте прошла фотовыставка Сушка

В ташкентском Доме фотографии откроется выставка о Таджикистане

Sputnik/Рамиз Бахтияров
Культура
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Фотовыставка работ Шухратджона Ёрова приурочена к предстоящему государственному визиту в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В ташкентском Доме фотографии открывается персональная выставка известного таджикского фотохудожника, члена Союза журналистов Таджикистана и России Шухратджона Ёрова "Мой край родной – Таджикистан", сообщает NUZ.UZ.

Фотовыставка приурочена к предстоящему государственному визиту в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В фойе Дома фотографии будут представлены более 140 фоторабот Ёрова. На них запечатлены яркие представители таджикского народа, памятники истории и культуры, природные красоты республики, а также обычаи и традиции таджикского народа.

Ранее работы Ёрова выставлялись в Душанбе, а также Дагестане, Владикавказе и Москве, других странах СНГ.

Выставка откроется 10 августа в 15:00. 




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