В Москве скончался народный художник СССР Николай Никогосян

Наиболее известная работа Никогосяна - скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян скончался в Москве на 100-ом году жизни, сообщила пресс-служба Российской академии художеств (РАХ).

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"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года на 100-м году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян. Многолетний опыт работы Никогосяна в монументальной, мемориальной и станковой скульптуре принес ему заслуженное признание в нашей стране, и за рубежом", - говорится в сообщении.

Информация о времени и месте похорон уточняется, добавили в пресс-службе.

Наиболее известные работы Никогосяна - монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве. Мастером созданы скульптурные надгробия кинорежиссеру Всеволоду Пудовкину, композитору Вано Мурадели, поэту Самуилу Маршаку и другим деятелям культуры.