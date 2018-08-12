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Клавиши рояля

Длинноногая пианистка из Ташкента сводит с ума своим талантом

© Flickr/ antony griffiths
Культура
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Брюнетка завораживает интернет-аудиторию не только виртуозной игрой на рояле, но и длинными ногами.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Пианистка Лола Астанова собирает полные залы на лучших площадках мира и сотни тысяч просмотров в интернете, но в социальных сетях ее обвиняют в том, что она слишком сексуальна для искусства. 

Лола родилась в Ташкенте и впервые села за пианино в шесть лет. Год спустя Лола уже участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США, а в 18 лет окончательно эмигрировала в Америку.

To slay or not to slay - that is the question!🤔🎹🎶

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)

Девушка признается, все началось с того, что отец хотел по вечерам слушать в ее исполнении "К Элизе" Бетховина. Лола пошла в музыкальную школу, но там ей не нравилось. Затем в 9 лет она впервые попала в "Карнеги Холл" и по-настоящему вдохновилась классической музыкой.




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