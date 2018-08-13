"Второе путешествие Каипа" переведено на башкирский язык

ТАШКЕНТ - 13 авг, Sputnik. Произведение народного писателя Узбекистана и Таджикистана, лауреата Государственной премии Узбекистана и многих международных премий Тимура Пулатова "Второе путешествие Каипа" переведено теперь и на башкирский язык, сообщает Podrobno.uz

Впервые увидевшая свет полвека назад повесть входит в литературную классику современности. На ее основе в 1991 году был создан фильм "Последние путешествия Каипа", получивший высокую оценку зрителей и кинокритиков.

© Sputnik / Александр Гальперин Посольство представит культурное наследие Узбекистана на экспозиции в Москве

Повесть и фильм рассказывают о старом рыбаке, на склоне лет решившем отправиться в путешествие по Аральскому морю. Возвращаясь в своих мыслях в былые дни, герой пытается понять смысл прожитого.

Каип выполняет последний долг — он возвращается на родной берег, где родился, вырос и встретил любовь всей своей жизни.

"Старик все же добрался наконец к себе на родину, остров Зелёный. Сошел благополучно на берег, поцеловал землю, посылая ей привет и прося благословения, и тихо пошел затем в глубь острова, к роднику".

Перевел произведение заслуженный работник культуры Башкортостана Факил Мурзакаев. Публикация вышла в свет в журнале "Ватандаш" издательского дома "Республика Башкортостан".

Глубоко философские произведения Пулатова переведены на многие языки. Изданы в России, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Польше, Германии, Швеции, Финляндии и других странах.

В США, Италии, Германии, России, Таджикистане и ряде других стран изданы монографии и защищены диссертации по творчеству Тимура Пулатова.