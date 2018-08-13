Институт "Стрелка" расскажет об архитектуре Ташкента в парке "Ашхабад"

Писатель, исследователь, партнер российско-голландского архитектурного бюро SVESMI Анастасия Смирнова расскажет о том, как превратить памятник архитектуры в общественное пространство, а также выстроить коммуникацию между культурными институциями и бизнесом, заинтересовать партнеров и спонсоров.
Это седьмая лекция из серий мероприятий о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре, организованных Институтом "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте. Лекция "Что делать с историческим наследием" пройдет бесплатно по предварительной регистрации.
Институт "Стрелка"
Афиша лекции "Что делать с историческим наследием" в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя"
Анастасия Смирнова занимается перепрограммированием существующих зданий и городских пространств. Офис Анастасии работает с крупными музеями: например, проектирует музей нового типа в доходном многоквартирном доме для ГМИИ им. Пушкина и главную научную библиотеку России в старом здании Политехнического музея, где ведется масштабная реконструкция.
На лекции Анастасия расскажет об опыте подобной работы в Нидерландах и России, о задачах дизайна на основе исследования и о тех компетенциях, которые сегодня необходимы урбанистам.
Каждое построенное здание выполняет определенную функцию, которая закладывается на этапе проектирования, а затем и строительства. Со временем назначение этого пространства может потерять свою актуальность: у зданий появляются новые пользователи и новый культурный контекст. В подобной ситуации возникает потребность переосмыслить наполнение, например, создать культурный центр на месте бывшего хлопкового склада или переделать муниципальное здание в многоквартирный дом.
Сегодня большинство крупных городов мира плотно застроены, а цены на землю — особенно в центральных районах — очень высоки, поэтому проектировщики общественных пространств все чаще сталкиваются с необходимостью программного переосмысления существующей ткани города вместо более понятного создания новых объектов на пустующих территориях. Работа с историческим контекстом требует новых подходов к дизайну и предполагает усиление роли исследования в процессе проектирования, чтобы создавать оригинальные общественные пространства без радикального изменения городской среды, активировав память города.
На сессии будут подведены итоги деятельности рабочей группы по разработке "Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли".