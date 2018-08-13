Дизайнеры и архитекторы со всего мира соберутся в Ташкенте в начале октября

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Неделя дизайна и архитектуры UDAW станет платформой для взаимодействия и общения, обмена деловыми контактами между дизайнерами и архитекторами, поставщиками услуг и товаров, фабриками и производителями.

Среди главных событий - международная конференция для специалистов, одним из главных спикеров которой будет известный нью-йоркский промышленный дизайнер Карим Рашид.

Гости и участники форума смогут обогатить свой опыт и обрести новые источники вдохновения на лекциях ведущих специалистов. Организаторами запланирована серия мастер-классов от таких профессионалов в области архитектуры, дизайна и декора, как Диана Балашова и Евгений Тюрин из Москвы, ташкентский специалист в области создания интерьеров Любовь Сафронова.

В рамках подготовки к Неделе в центральных парках столицы пройдут презентации, на которых устроители форума расскажут о целях и задачах UDAW, на городских площадках появятся новые инсталляции и арт-объекты, созданные специально к мероприятию.

Как сообщается, откроют Неделю выставка UDAW Expo и аукцион. Посетителей мероприятия ждет необычный творческий перформанс, музыкальное лазерное шоу, конкурсы и диджей-сет от Карима Рашида. К окончанию мероприятия приурочен закрытый гала-ужин с приглашенными звездами эстрады.