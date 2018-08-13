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Муножат Йулчева

В первом форуме MAQOM в Шахрисабзе примут участие музыканты из 70 стран

Sputnik
Культура
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В мероприятии примут участие музыкальные коллективы, солисты и музыканты, ученые-музыковеды, журналисты.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. По личной инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Шахрисабзе будет проведен первый Международный форум MAQOM-2018.

Как говорится на официальном сайте мероприятия, он пройдет с 6 по 10 сентября 2018 года.

Тема форума - "Макомное искусство и его значимость в мировой цивилизации".

В мероприятии примут участие музыкальные коллективы, солисты и музыканты, ученые-музыковеды, журналисты.

Портфель с документами
Sputnik / Алексей Дружинин
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Заявки на участие подали представители 70 государств, среди них музыканты из Индии, Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Китая, США, Таджикистана, Турции, Бельгии, Ирана.

Известно, что приглашение выступить на форуме направлено исполнителю традиционного макома из Таджикистана Сироджиддину Жораеву.




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