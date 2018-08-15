Любимице зрителей Дилбар Исмоиловой - 80 лет

ТАШКЕНТ, 15 авг -Sputnik. Многочисленные ученики, коллеги, родные и друзья пришли поздравить талантливую актрису со знаменательной датой. Министерство культуры направило актрисе поздравительное письмо и памятный подарок. Ее успехи и многолетний труд на благо национального искусства отмечены почетной грамотой.

В юбилейный вечер на сцене театра был дан спектакль "Преданная", в котором Дилбар Исмоилова сыграла в главной роли. Зрителей очаровал искусно переданный актрисой образ Саодат-ая - пример бескорыстной и искренней преданности матери, верности любящей женщины.

Любимица театралов, всю свою жизнь посвятившая сцене, неустанно совершенствует свои профессиональные навыки. За многие годы творческой деятельности она создала целую череду ярких сценических образов, представала перед зрителями в разных амплуа. Поклонники творчества Дилбар Исмаиловой помнят ее в роли Шаркии в спектакле "Встреча", Гулсум в спектакле "Священная кровь", Сора в спектакле "Горькая жизнь", Адалат в спектакле "Мотылек".

© Министерство культуры Узбекистана Актриса Дилбар Исмаилова во время спектакля

Многим зрителям полюбился созданный ею колоритный образ Лутфи в комедиях "Бунт невесток" и "Фармонбиби обиделась".

Также в послужном списке актрисы есть главные роли в кинофильмах "Подарок" и "Бунт невесток".