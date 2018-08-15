23:08 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Дилбар Исмаиловой 80 лет

Любимице зрителей Дилбар Исмоиловой - 80 лет

Министерство Культуры Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
13510

В Узбекском народном драматическом театре достойно отметили юбилей заслуженной артистки.

ТАШКЕНТ, 15 авг -Sputnik. Многочисленные ученики, коллеги, родные и друзья пришли поздравить талантливую актрису со знаменательной датой. Министерство культуры направило актрисе поздравительное письмо и памятный подарок. Ее успехи и многолетний труд на благо национального искусства отмечены почетной грамотой.

В юбилейный вечер на сцене театра был дан спектакль "Преданная", в котором Дилбар Исмоилова сыграла в главной роли. Зрителей очаровал искусно переданный актрисой образ Саодат-ая - пример бескорыстной и искренней преданности матери, верности любящей женщины.

Любимица театралов, всю свою жизнь посвятившая сцене, неустанно совершенствует свои профессиональные навыки. За многие годы творческой деятельности она создала целую череду ярких сценических образов, представала перед зрителями в разных амплуа. Поклонники творчества Дилбар Исмаиловой помнят ее в роли Шаркии в спектакле "Встреча", Гулсум в спектакле "Священная кровь", Сора в спектакле "Горькая жизнь", Адалат в спектакле "Мотылек".

Актриса Дилбар Исмаилова во время спектакля
© Министерство культуры Узбекистана
Актриса Дилбар Исмаилова во время спектакля

Многим зрителям полюбился созданный ею колоритный образ Лутфи в комедиях "Бунт невесток" и "Фармонбиби обиделась".

Также в послужном списке актрисы есть главные роли в кинофильмах "Подарок" и "Бунт невесток".

Теги:
Юбилей, Театр, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза
    Рыбный промысел

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква
    Железный "Сасрыква"

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Трубы для газопровода
    Себе в убыток

    Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Пилот в США направил самолет в дом, где находились его жена и сын
Разгромил все вокруг: пилот США врезался в свой дом после ссоры с женой
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054