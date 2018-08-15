Узбеккино: нам нужна своя "фабрика грез"

В Ташкенте построят киногородок, где расположатся студии для производства телепрограмм, фильмов и сериалов.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Международном пресс-клубе прошла очередная сессия на тему "Развитие национальной киноиндустрии: исторические традиции, проблемы, новые художественные и целевые инвестиции", сообщает УзА.

"Мы хотим построить киногородок в целях развития узбекского кино. В нем будут созданы специальные павильоны для кино. Они будут постоянными и не будут реконструироваться. В концепции киногородка будут отражены наши национальные ценности, обычаи и история", - заявил главный директор национального агентства "Узбеккино" Фуркат Закиров в ходе мероприятия.

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Отмечается, что на данный момент с хокимиятом города Ташкента по данному вопросу ведутся переговоры.

Еще неизвестно, где именно будет расположен киногородок, но планируется, что он будет представлять собой нечто подобное Голливуду в США и Болливуду в Индии.