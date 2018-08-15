Ташкентцы смогут посетить постановки Татарского государственного театра

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Ташкент посетит с гастролями Татарский государственный академический театр имени Галисгара Камала, сообщает портал "Новости Узбекистана".
На сцене Узбекского национального академического театра артисты покажут три постановки – легендарный спектакль "Голубая шаль" режиссера К. Тинчурина, лирическую комедию "Запоздалое лето" и комедию "Взлетел петух на плетень".
Музыкальную драму "Голубая шаль" артисты театра разных поколений играют с 1926 года, она не теряет свою популярность.
Постановки будут идти на татарском языке с синхронным переводом на русский.
Татарский государственный театр был открыт в Казани в 1906 году сначала в формате театральной труппы "Саяйр", затем как полноценное культурное учреждение. Звание академического он получил в 1926 году.