Шеф-повар гостевого дома при посольстве Узбекистана проведет мастер-класс

Лучшие шеф-повара со всего мира проведут в пятницу мастер-классы для жителей и гостей Рязани в рамках Международного форума древних городов.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Шеф-повар гостевого дома при посольстве Узбекистана в России проведет мастер-класс по узбекской кухне в Рязане.

Лучшие шеф-повара со всего мира проведут в пятницу мастер-классы для жителей и гостей Рязани в рамках Международного форума древних городов, сообщил журналистам член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

Он также сообщил, что из Перми приезжает легендарный шеф-повар Рашид Рахманов, который является специалистом по коми-пермяцкой кухне, а также послом кухни Перу в РФ.

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Кроме того, приедет обладатель звезды Michelin французский шеф-повар Мишель Ленц, а также ряд других.

"Шеф-поваров я отбирал персонально, исходя из своих пристрастий, и, поверьте, это созвездие", - отметил Гелибтерман.

Первый Международный форум древних городов проходит в Рязани с 12 по 19 августа. В форуме принимают участие представители более 40 городов мира, основанных более 500 лет назад. Цели форума — консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития древних городов, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия.