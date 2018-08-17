Мастер-классы и ярмарки: в Самарканде пройдет фестиваль ремесленничества

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. С 24 по 26 августа в Самарканде пройдет национальный фестиваль ремесленничества и торговли.

В программе мероприятия: мастер-классы ремесленников, ярмарки хлебобулочных продукции, национальных блюд и восточных сладостей.

"Проникнувшись атмосферой "Великого шелкового пути", можно будет приобрести сувениры на память и получить массу положительных впечатлений", - говорится в сообщении Госкомтуризма Узбекистана.

Также гости фестиваля увидят концерты национальных фольклорных коллективов и шоу молодых талантов.