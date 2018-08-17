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Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде

Мастер-классы и ярмарки: в Самарканде пройдет фестиваль ремесленничества

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Гости фестиваля увидят концерты национальных фольклорных коллективов и шоу молодых талантов.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. С 24 по 26 августа в Самарканде пройдет национальный фестиваль ремесленничества и торговли.

В программе мероприятия: мастер-классы ремесленников, ярмарки хлебобулочных продукции, национальных блюд и восточных сладостей.

"Проникнувшись атмосферой "Великого шелкового пути", можно будет приобрести сувениры на память и получить массу положительных впечатлений", - говорится в сообщении Госкомтуризма Узбекистана.

Также гости фестиваля увидят концерты национальных фольклорных коллективов и шоу молодых талантов.

 

 

Теги:
Самарканд, ярмарка, фестиваль



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