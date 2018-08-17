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Пресс-конференция по макому

Узбекистан готовится к первому Международному форуму макома

© Foto : Пресс-центр макома
Культура
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В Шахрисабзе в Кашкадарьинской области для обсуждения искусства соберутся музыканты, критики и исследователи.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. В городе Шахрисабзе 6-10 сентября пройдет первый Международный форум искусства Маком, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Для обсуждения искусства маком в Шахрисабзе соберутся исполнители, музыковеды и исследователи, международные эксперты, директора крупных интернациональных фестивалей, а также представители зарубежной прессы.

Пресс-конференция по макому
© Foto : Пресс-центр макома
Пресс-конференция по макому

Как заявила пресс-секретарь Министерства культуры Узбекистана Мавлюда Аскарходжаева, данный форум будет проводится раз в два года.

"Основная цель форума - широкая пропаганда сохранения и развития уникального узбекского национального искусства макома, повышение у молодого поколения интереса к национальному классическому искусству, укрепление дружбы и согласия между народами разных стран, расширения международного творческого сотрудничества и культурно-духовных связей",-  отметила Аскарходжаева.

На сегодняшний день заявки на участие в форуме подали представители 70-ти государств. На конкурс прибудут 162 исполнителя классического макома из 29 стран, журналисты из 30 государств мира будут освещать события первого Международного форума искусства макома.

В рамках форума пройдет Научно-практическая конференция на тему: "Музыкальное искусство маком и его место в мировой цивилизации" с участием представителей из 20 стран мира.

Маком  (от арабского "макам") – мелодия, произведение. Как жанр музыкального искусства он сформировался в период зрелого Средневековья и включает в себя инструментальные и вокальные произведения и циклы вокально-инструментальных произведений. В музыкальной культуре Ближнего и Среднего Востока макомы стали ведущими жанрами – они живое духовное наследие, которое сохраняется и пропагандируется в художественной культуре многих народов.

Узбекско-таджикский  шашмаком, азербайджанский мугам, уйгурский мукам признаны ЮНЕСКО Шедеврами нематериального культурного наследие человечества и внесены в мировой Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановления "О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома"  17 ноября 2017 года и "О проведении Международного форума искусства макома"  6 апреля 2018 года.

Теги:
Искусство, Узбекистан, Международный фестиваль макома



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