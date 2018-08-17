Узбекские и таджикские танцоры выступили для Мирзиёева и Рахмона

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Президенты стран Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили во Дворце форумов "Узбекистан" концерт "Вечер дружбы" с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.

"Узбекский и таджикский народы подобны двум ветвям одного дерева, двум притокам одной реки. У нас одна религия, общая земля и вода. Мы вместе в радости и горести, объединены единой судьбой. Продолжая добрые традиции наших предков, мы должны укреплять и оберегать дружбу наших народов", - сказал Мирзиёев.

В ходе вечера Эмомали Рахмону вручена государственная награда - орден "Эл-юрт хурмати".

В субботу, 18 августа, президент Таджикистана проведет встречи со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также посетит город Самарканд.